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सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र को सुझाव, महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों की बढ़ोतरी को अलग-अलग रखे सरकार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला आरक्षण बिल को लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से जोड़ने का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देना एक नीतिगत फैसला है और इसे परिसीमन के साथ मिलाकर पेश नहीं करना चाहिए. साथ ही, उन्होंने झारखंड में ट्रेजरी से हो रही अवैध निकासी की जांच और दोषियों को सजा देने की बात कही.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:37 PM IST

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हेमंत सोरेन, सीएम, झारखंड
हेमंत सोरेन, सीएम, झारखंड

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों, महिला आरक्षण बिल और राज्य के आंतरिक प्रशासनिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों से लेकर बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन तक के विषयों पर विस्तार से चर्चा की और बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए.

महिला आरक्षण और परिसीमन को अलग रखने की सलाह
केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि महिलाओं को जनप्रतिनिधि बनने के लिए आरक्षण देना एक स्वागत योग्य नीतिगत निर्णय है. हालांकि, उन्होंने महिला आरक्षण को लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने (परिसीमन) से जोड़ने पर आपत्ति जताई. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चर्चा चल रही है कि देश में सांसदों की संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार को अभी से यह सटीक संख्या कैसे पता है? सीटों की संख्या 840 या 860 भी हो सकती है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को हक देना एक नीतिगत मामला है और सीटों की संख्या बढ़ाना एक अलग विषय, इसलिए इन दोनों चीजों को अलग-अलग मसौदे के रूप में पेश किया जाना चाहिए.

ट्रेजरी से अवैध निकासी पर सरकार की सख्त कार्रवाई
झारखंड के कई जिलों में ट्रेजरी से गलत तरीके से पैसे निकालने के मामले पर सीएम ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने जानकारी दी कि जांच में यह बात साफ हो गई है कि कुछ जगहों पर नियमों के विरुद्ध निकासी हुई है. सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और अवैध निकासी वाली जगहों को चिन्हित कर लिया गया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी विभागों और जिलों में जहां से भी धन की निकासी होती है, वहां गहन जांच चल रही है. कई गड़बड़ियां पहले ही पकड़ी जा चुकी हैं और बाकी की पहचान जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

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बिहार में हुए हालिया सत्ता परिवर्तन पर तंज कसते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि राजनीति में सत्ता बनाना संख्या बल का खेल है, जिसके पास आंकड़े हैं वह सरकार बनाएगा. उन्होंने बिहार के घटनाक्रम को राजनीतिक इतिहास की सबसे अचरज भरी घटना बताया और कहा कि ऐसा उदाहरण न किसी ने पहले देखा है और न शायद आगे दिखेगा. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक के उदाहरण गवाह हैं कि बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करती है.

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आगामी बंगाल चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे, तो उनकी रणनीति सबके सामने होगी. उन्होंने विपक्षी एकजुटता का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे कांग्रेस हो या उनकी पार्टी (JMM), सभी का एकमात्र मुख्य उद्देश्य और सूत्र कार्यक्रम यही है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए. उन्होंने संकेत दिया कि बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दल एकजुट होकर पूरी ताकत झोंकेंगे.

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