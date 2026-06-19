झारखंड राज्यसभा चुनावः BJP नेताओं संग CM सोरेन की 'चाय पर चर्चा' और हार गया कांग्रेस प्रत्याशी, क्या बदल रही सियासत?

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Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. हैरानी वाली बात यह है कि यहां महागठबंधन के पास पूरे नंबर होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा चुनाव हार गए और बीजेपी समर्थित परिमल नथवानी को जीत हासिल हुई. दिलचस्प यह है कि वोटिंग के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीजेपी विधायकों के साथ चाय पीते हुए देखा गया था. राज्यसभा चुनाव के नतीजे और बीजेपी विधायकों संग मुख्यमंत्री सोरेन की 'चाय पर चर्चा' अब काफी सुर्खियों में है. सियासी जानकार इसे प्रदेश की सियासत का नया अध्याय बता रहे हैं. दरअसल, प्रदेश में काफी दिनों से हेमंत सोरेन के एनडीए में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं. एनडीए नेता तो खुलकर हेमंत सोरेन को एनडीए में आने का न्योता देते रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिसंबर 2025 में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता के साथ मुलाकात की थी. इस दौरान डील फाइनल नहीं हो सकी थी. राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित निर्दलीय कैंडिडेट का जीतने से एक बार फिर से अटकलों का बाजार गरम हो गया है. सियासी जानकारों के मुताबिक, मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार कुछ बड़े बिल लाने वाली है. इन्हें पास कराने के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) जैसे विपक्षी दलों में तोड़फोड़ इसी कड़ी का हिस्सा हैं. डीएमके और जेएमएम जैसे कुछ दलों को एनडीए में लाने की कोशिशें जारी हैं.
चर्चा तो यह भी है कि मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव हो सकता है. केबिनेट विस्तार से पहले जेएमएम के एनडीए में आने की संभावना जताई रही है. भविष्य में डीएमके भी मोदी सरकार के साथ खड़ी दिख सकती है. आने वाले दिनों में टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है.
बात दें कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच तनातनी देखने को मिल रही है. दोनों के रिश्तों में खटास की शुरुआत असम विधानसभा चुनाव से शुरू हुई थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम, कांग्रेस के साथ मिलकर असम में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे एक भी सीट देना जरूरी नहीं समझा. अब हेमंत सोरेन ने कांग्रेस अपना पुराना हिसाब चुकता कर लिया है.