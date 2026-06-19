झारखंड राज्यसभा चुनावः BJP नेताओं संग CM सोरेन की 'चाय पर चर्चा' और हार गया कांग्रेस प्रत्याशी, क्या बदल रही सियासत?

Jharkhand Rajya Sabha Chunav 2026: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. हैरानी वाली बात यह है कि यहां महागठबंधन के पास पूरे नंबर होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा चुनाव हार गए और बीजेपी समर्थित परिमल नथवानी को जीत हासिल हुई. दिलचस्प यह है कि वोटिंग के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीजेपी विधायकों के साथ चाय पीते हुए देखा गया था. राज्यसभा चुनाव के नतीजे और बीजेपी विधायकों संग मुख्यमंत्री सोरेन की 'चाय पर चर्चा' अब काफी सुर्खियों में है. सियासी जानकार इसे प्रदेश की सियासत का नया अध्याय बता रहे हैं. दरअसल, प्रदेश में काफी दिनों से हेमंत सोरेन के एनडीए में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं. एनडीए नेता तो खुलकर हेमंत सोरेन को एनडीए में आने का न्योता देते रहे हैं.