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AI और डिजिटल गवर्नेंस में नंबर 1 बनने की तैयारी: नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में झारखंड की भावी रणनीति रखेंगे सीएम

Jharkhand Digital Roadmap: राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन के दौरान पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रांची आईटी पार्क को निवेश प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. लगभग 100.97 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाला यह आईटी पार्क राजधानी रांची के कोर कैपिटल एरिया में स्थित है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 05, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:04 PM IST
AI और डिजिटल गवर्नेंस में नंबर 1 बनने की तैयारी: नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में झारखंड की भावी रणनीति रखेंगे सीएम
Image Credit: नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में झारखंड की भावी रणनीति रखेंगे सीएमSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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