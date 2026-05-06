गिरिडीह में 300 कोयला चोरों का सीसीएल साइडिंग पर हमला, अधिकारी समेत 8 घायल, एक की मौत

Giridih News: गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के क़ब्रीबाद माइंस स्थित सीसीएल के सीपी साइडिंग पर मंगलवार रात 300 से अधिक कोयला चोरों ने धावा बोल दिया. लाठी, डंडा और धारदार हथियार से लैस चोरों ने सीसीएल अधिकारी राम सागर समेत सुरक्षा गार्डों पर हमला कर दिया. हमले में 8 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए. कोयला चोरों ने हाइवा और दो चारपहिया वाहन का शीशा तोड़ दिया. सुरक्षा कर्मियों की बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी.

घायलों में बिरजू भुइयां, विकास कुमार, फागू कोल्ह, अफजल हुसैन, संतोष सिंह, असगर अंसारी और बलदेव गोप शामिल हैं. सभी का इलाज सीसीएल के लंकास्टर हॉस्पिटल में चल रहा है. घायल अफजल ने बताया कि पहले 20 की संख्या में कोयला चोर पहुंचे और हाइवा से जबरन कोयला उतारने लगे. विरोध पर मारपीट की. सीसीएल की पेट्रोलिंग गाड़ी से और गार्ड पहुंचे, लेकिन तब तक 300 से अधिक चोर जुट गए और हमला बोल दिया. सूचना पर परियोजना पदाधिकारी जीएस मीणा और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो पुलिस बल के साथ पहुंचे. पुलिस के आते ही चोर भाग गए.

जवाबी झड़प में एक की मौत, परिजनों का हंगामा

इसी दौरान क्रशर के पास सीसीएल गार्ड और कोयला चोरों के बीच हुई झड़प में 22 वर्षीय दिलीप कुमार, पिता भूचारी दास, की चाकू लगने से मौत हो गई. आरोप है कि सीसीएल गार्ड ने चाकू मारा. मौत की खबर पर सदर अस्पताल में मृतक के परिजनों ने हंगामा किया. परिजनों ने सीसीएल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया. परिजनों का कहना है कि सीसीएल के पदाधिकारी ने हत्या की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

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