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झारखंड के सियासी अखाड़े में कॉकरोच जनता पार्टी की धमक, जिलों में झोंकी पूरी ताकत

कॉकरोच जनता पार्टी ने अब झारखंड का रुख कर दिया है. 10 सितंबर- हजारीबाग, 11 सितंबर-रामगढ़ और धनबाद, 12 सितंबर- बोकारो और रांची, 13 सितंबर- सिंहभूम और 19 सितंबर को खूंटी में जनसंपर्क करेगी.

Written ByShailendra
Published: Sep 12, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:53 PM IST
झारखंड के सियासी अखाड़े में कॉकरोच जनता पार्टी की धमक, जिलों में झोंकी पूरी ताकत
Image Credit: झारखंड में कॉकरोच जनता पार्टी की एंट्र्री (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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