/झारखंड के सियासी अखाड़े में कॉकरोच जनता पार्टी की धमक, जिलों में झोंकी पूरी ताकत

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झारखंड की राजनीति में इस बार मुकाबला सिर्फ पारंपरिक दलों तक सीमित नहीं रहने वाला है. कॉकरोच जनता पार्टी ने राज्य में अपना पूरा सियासी अमला उतार दिया है. पार्टी ने हजारीबाग से लेकर रांची और खूंटी तक अपने व्यापक जनसंपर्क अभियान का शेड्यूल तैयार कर लिया है, जिससे राज्य के सियासी समीकरणों में हलचल तेज हो गई है.
हजारीबाग से आगाज, धनबाद-बोकारो जमाएंगे पैठ!
कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान की शुरुआत 10 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार को हजारीबाग से हुई, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी देखी गई. इसके बाद 11 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को रामगढ़ और कोयलांचल धनबाद में पार्टी ने अपनी जमीन मजबूत करने का प्रयास किया. 12 सितंबर, 2026 दिन शनिवार को को झारखंड की राजधानी रांची और औद्योगिक शहर बोकारो में पार्टी के दिग्गज नेताओं की जनसभाएं और बैठकें हुईं, जिसने स्थानीय प्रशासन और विरोधी दलों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है.
सिंहभूम और खूंटी पर भी नजर
कॉकरोच जनता पार्टी का अगला पड़ाव 13 सितंबर, 2026 दिन रविवार को सिंहभूम क्षेत्र में है. यहां स्थानीय मुद्दों को भुनाने की तैयारी है. इसके बाद अभियान का समापन 19 सितंबर, 2026 दिन शनिवार को आदिवासी बहुल खूंटी जिले में एक बड़े कार्यक्रम के साथ होगा.
क्या जनता कॉकरोच जनता पार्टी को स्वीकार करेगी?
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी एक के बाद एक झारखंड के जिलों को कवर कर रही है, उससे साफ है कि वह राज्य के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने के मूड में है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस नई सियासी धमक को कितना स्वीकार करती है.
कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में कर चुकी है धरना प्रदर्शन
बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था. इस धरना प्रदर्शन की वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था. इन्होंने यह प्रदर्शन पेपर लीक को लेकर दिया था.