भाषा के फेर में फंसा झारखंड, कमेटी की आखिरी बैठक भी बेनतीजा, अब हिंदी से राह निकालने की तैयारी

Jharkhand News: भाषा विवाद को लेकर कमिटी की बैठक में 3 जून, 2026 दिन बुधवार को भी सर्वसम्मति से निर्णय नहीं हो पाया. मगही, अंगिका और भोजपुरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल किए जाने को लेकर लाकर बनी कमिटी में एका नहीं बन पाईं. जिसे लेकर कमिटी के चेयरमैन राधाकृष्ण किशोर ने हिंदी को दूसरी भाषा में शामिल किए जाने को कहा.

7 मंत्रियों की बैठक में राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जिन जगहों पर मगही, भोजपुरी, अंगिका को लेकर के विवाद है और वहां पर अन्य क्षेत्रीय भाषाएं नहीं है. वहां पर हिंदी को सेकंड प्रायोरिटी का दर्जा दे दिया जाए. राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि समिति में अपना निर्णय हिंदी भाषा को विकल्प के तौर पर चुना है रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया है. अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निर्णय लेना है.

मंत्री संजय यादव ने कहा है कि भोजपुरी अंगिका मगही को अगर नहीं जोड़ा जा सकता है, तो हिंदी को जोड़कर के छात्रों को राहत दी जाए. झारखंड को अब भाषा विवाद में उलझना नहीं चाहिए. हालांकि, कमेटी की अंतिम बैठक में भी भोजपुरी, मगही और अंगिका पर नहीं बनी सहमति.

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मामले में योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिस भाषा की पढ़ाई नहीं क्षेत्र में एक भी शिक्षक नहीं ऐसे में उस भाषा को शामिल करना उचित नहीं. हालांकि, उन्होंने कहा कि हिंदी पर बात सामने आई है. जिसपर आगे मंथन के बाद निर्णय लिया जाएगा.