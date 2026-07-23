/रांची में BJP दफ्तर के बाहर भिड़े कांग्रेस-बीजेपी कार्यकर्ता: जमकर हुई पत्थरबाजी, ZEE मीडिया के कैमरामैन घायल

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नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले को लेकर झारखंड में सियासी पारा हाई है. आज (23 जुलाई, 2026) राजधानी रांची में उस वक्त हंगामा देखने को मिला, जब विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हुआ यह हंगामा इतना बढ़ गया कि पूरा इलाका कुछ ही देर में रणक्षेत्र में तब्दील हो गया.
कांग्रेस कार्यकर्ता नीट विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान जवाब में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़क पर मौके पर आ गए. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जोरदार झड़प शुरू हो गई. दोनों तरफ से एक-दूसरे पर जमकर अंडे और टमाटर फेंके गए. थोड़ी ही देर में हालात इतने बिगड़ गए कि पत्थरबाजी शुरू हो गई.
जी मीडिया के कैमरामैन बुरी तरह घायल
इस हिंसक झड़प और पत्थरबाजी के बीच न्यूज कवरेज कर रहे जी मीडिया के कैमरामैन संजय टोप्पो गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके सिर पर एक बड़ा पत्थर लगा, जिससे उन्हें चोटें आईं. बेकाबू होती भीड़ को तितर-बितर करने और हालात को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा.
बता दें कि कांग्रेस नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है. उनकी मांग है कि परीक्षा की विश्वसनीयता पर उठे सवालों पर केंद्र सरकार जवाब दे. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें और आंदोलन कर रहे छात्रों पर दर्ज एफआईआर (FIR) वापस ली जाए. साथ ही, विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मुद्दे पर संसद में भी चर्चा की जाए.
बता दें कि कांग्रेस के इस घेराव से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. बीजेपी कार्यालय के बाहर दो-लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी और भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया था. इसके बावजूद दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है.