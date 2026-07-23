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रांची में BJP दफ्तर के बाहर भिड़े कांग्रेस-बीजेपी कार्यकर्ता: जमकर हुई पत्थरबाजी, ZEE मीडिया के कैमरामैन घायल

रांची में बीजेपी दफ्तर के बाहर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प से इलाका जंग का मैदान बन गया. पत्थरबाजी के दौरान सिर पर बड़ा पत्थर लगने से जी मीडिया के कैमरामैन संजय टोप्पो बुरी तरह से घायल हो गए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 23, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:46 PM IST
रांची में BJP दफ्तर के बाहर भिड़े कांग्रेस-बीजेपी कार्यकर्ता: जमकर हुई पत्थरबाजी, ZEE मीडिया के कैमरामैन घायल
Image Credit: रांची: ZEE मीडिया के कैमरामैन घायल (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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