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'15 दिन और दीजिए', SIR पर बोली कांग्रेस, CEO रवि कुमार का जवाब- 'समय बढ़ाने की जरूरत नहीं'

झारखंड में SIR सत्यापन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 29 जुलाई फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है. इसी बीच कांग्रेस ने 15 दिन अतिरिक्त समय देने की मांग की है.

Written ByUJJAWAL MISHRAEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 28, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:43 PM IST
'15 दिन और दीजिए', SIR पर बोली कांग्रेस, CEO रवि कुमार का जवाब- 'समय बढ़ाने की जरूरत नहीं'
Image Credit: झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश (जी मीडिया)

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UJJAWAL MISHRA

UJJAWAL MISHRA

उज्ज्वल मिश्रा जी न्यूज में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 1 साल का अनुभव है. वह मुख्यत: एजुकेशन और हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं. एजुकेशन और हेल्थ की खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है. इन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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