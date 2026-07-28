'15 दिन और दीजिए', SIR पर बोली कांग्रेस, CEO रवि कुमार का जवाब- 'समय बढ़ाने की जरूरत नहीं'

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झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के लिए 15 दिन अतिरिक्त समय देने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल राज्य में श्रावणी मेले के कारण देवघर समेत आसपास के कई जिले प्रभावित हैं, जिससे बड़ी संख्या में मतदाताओं को सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी हो रही है. इसलिए मतदाताओं के हित में समयसीमा बढ़ाई जानी चाहिए.
15 दिन का अतिरिक्त समय
केशव महतो कमलेश ने कहा कि 29 जुलाई सत्यापन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है. उन्होंने बताया कि 23 जुलाई तक करीब 13 लाख लोगों का सत्यापन हुआ था, जो 27 जुलाई तक बढ़कर लगभग 40 लाख पहुंचा है. उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर ऑनलाइन सूची भी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और बड़ी संख्या में मतदाता अनट्रेसेबल की श्रेणी में आ रहे हैं. ऐसे में 5 अगस्त के बाद होने वाली सुनवाई की प्रक्रिया के लिए कम-से-कम 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए.
'फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं'
वहीं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 29 जुलाई फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है. उन्होंने बताया कि लगभग 99 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है और बाकी कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा. 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद सभी पोलिंग स्टेशनों पर सूची प्रदर्शित की जाएगी और राजनीतिक दलों को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे आपत्तियां दर्ज करा सकें. समय बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है. हालांकि, आगे की प्रक्रिया आयोग के निर्देशों के अनुसार होगी.