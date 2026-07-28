'15 दिन और दीजिए', SIR पर बोली कांग्रेस, CEO रवि कुमार का जवाब- 'समय बढ़ाने की जरूरत नहीं'

'फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं'

वहीं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 29 जुलाई फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है. उन्होंने बताया कि लगभग 99 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है और बाकी कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा. 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद सभी पोलिंग स्टेशनों पर सूची प्रदर्शित की जाएगी और राजनीतिक दलों को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे आपत्तियां दर्ज करा सकें. समय बढ़ाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं है. हालांकि, आगे की प्रक्रिया आयोग के निर्देशों के अनुसार होगी.