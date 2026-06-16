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Jharkhand Rajya Sabha Elections: झारखंड राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है. एक तरफ एनडीए ने अपने विधायकों को रांची के रेडिसन ब्लू होटल में ठहराया है. वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों की बैठक होटल चाणक्य बीएनआर में आयोजित की गई, जहां झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विधायकों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की.
बैठक समाप्त होने के बाद सभी विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे, जहां मंगलवार की शाम 6 बजे मॉक पोल और रात्रि भोज का कार्यक्रम रखा गया है. बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और राज्यसभा की दोनों सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जीत तय है.
कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि गठबंधन के सभी 56 विधायक एक साथ हैं और उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं है. उन्होंने कहा कि विधायकों को बैलेट पेपर के इस्तेमाल, मतदान प्रक्रिया और वोट को अवैध होने से बचाने संबंधी जानकारी दी जा रही है.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एनडीए की तरफ से विधायकों को होटल में ठहराए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि अगर एनडीए को अपनी जीत पर भरोसा है, तो फिर उन्हें ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत क्यों पड़ रही है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं और किसी तरह का भय या असमंजस नहीं है.
इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बयान ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है. इरफान अंसारी ने दावा किया कि बीजेपी के 5 से 6 विधायक उनके संपर्क में हैं और अंतरात्मा की आवाज पर महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपनी हार का आभास हो चुका है, इसलिए वह अपने विधायकों को होटल में रख रही है.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा