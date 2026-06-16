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'बीजेपी के 5-6 विधायक हमारे संपर्क में...', राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, झारखंड में सियासी हलचल तेज

Jharkhand News: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एनडीए की तरफ से विधायकों को होटल में ठहराए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि अगर एनडीए को अपनी जीत पर भरोसा है, तो फिर उन्हें ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत क्यों पड़ रही है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 16, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:54 PM IST
'बीजेपी के 5-6 विधायक हमारे संपर्क में...', राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, झारखंड में सियासी हलचल तेज
Image Credit: राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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