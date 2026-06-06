/भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड दौरे पर, भूपेश बघेल और अजय शर्मा को कांग्रेस ने बनाया ऑब्जर्वर

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Rajya Sabha Election 2026: झारखंड में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है. गठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं. कांग्रेस की ओर से एकतरफा उम्मीदवार घोषित करना झारखंड मुक्ति मोर्चा को नागवार गुज़रा है और संभावना है कि वह दोनों सीटों पर प्रत्याशी दे सकती है. इस बारे में अंतिम फैसला सीएम हेमंत सोरेन को लेना है. JMM और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरी के बीच कांग्रेस ने देर रात वरिष्ठ कांग्रेस ने भूपेश बघेल और अजय शर्मा को झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है और दोनों नेता आज रांची पहुंच रहे हैं. दोनों प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिल सकते हैं.
झारखंड में गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस की ओर से एकतरफा उम्मीदवार घोषित करने को लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि निश्चित रूप से आंकड़े उनके पास नहीं हैं. ऐसे में बगैर विश्वास में लिए नाम की घोषणा करना अनुचित था और हम दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं. हमने मुख्यमंत्री जी को पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना से अवगत करा दिया है. अंतिम फैसला उन्हीं को लेना है.
कांग्रेस और जेएमएम के बीच आपसी खींचतान पर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली है. प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने झारखंडी अस्मिता को ललकारा है. मुख्यमंत्री जी झारखंडी अस्मिता की दुहाई देते हैं. अब देखना होगा कि यह सिर्फ ढोंग है या वाकई इसकी कदर है।. क्या राज्यसभा में झामुमो की चलेगी या कांग्रेस आलाकमान उन्हें दबा देगा, यह देखना दिलचस्प होगा. रही बात राज्यसभा चुनाव की तो एक सीट हम जरूर जीतेंगे.
हालांकि, झारखंड कांग्रेस ने वर्तमान स्थिति को राजनीति और रणनीति का एक हिस्सा बताया है. कांग्रेस महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है. हमारे शीर्ष नेतृत्व की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार बात हो रही है और वक्त रहते इसका हल निकाल लिया जाएगा. नितिन नवीन के दौरे की ओर इशारा करते हुए दुबे ने कहा, आज एक शिकारी भी आ रहा है, जो दाना डालने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां की अवाम और हमारा गठबंधन पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे और हम दोनों सीटें जरूर जीतेंगे.
देखने वाली बात यह होगी कि नाराज JMM को कांग्रेस मना पाती है या नहीं. उधर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी दो दिवसीय दौरे पर आज झारखंड आ रहे हैं. वो भी राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे. बता दें कि 8 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी तारीख है और चुनाव 18 जून को है.