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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड दौरे पर, भूपेश बघेल और अजय शर्मा को कांग्रेस ने बनाया ऑब्जर्वर

झारखंड में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है. गठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं. कांग्रेस की ओर से एकतरफा उम्मीदवार घोषित करना झारखंड मुक्ति मोर्चा को नागवार गुज़रा है और संभावना है कि वह दोनों सीटों पर प्रत्याशी दे सकती है.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 06, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:46 AM IST
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड दौरे पर, भूपेश बघेल और अजय शर्मा को कांग्रेस ने बनाया ऑब्जर्वर
Image Credit: झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 (Photo: AI)

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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