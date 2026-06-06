/भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड दौरे पर, भूपेश बघेल और अजय शर्मा को कांग्रेस ने बनाया ऑब्जर्वर

Rajya Sabha Election 2026: झारखंड में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है. गठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं. कांग्रेस की ओर से एकतरफा उम्मीदवार घोषित करना झारखंड मुक्ति मोर्चा को नागवार गुज़रा है और संभावना है कि वह दोनों सीटों पर प्रत्याशी दे सकती है. इस बारे में अंतिम फैसला सीएम हेमंत सोरेन को लेना है. JMM और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरी के बीच कांग्रेस ने देर रात वरिष्ठ कांग्रेस ने भूपेश बघेल और अजय शर्मा को झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है और दोनों नेता आज रांची पहुंच रहे हैं. दोनों प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिल सकते हैं.