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Jharkhand Politics: असम-बंगाल चुनाव नतीजे आते ही झारखंड कांग्रेस में सामने आई अंतर्कलह, वित्त मंत्री ने फोड़ा लेटर बम!

Jharkhand Congress Crisis: चुनाव परिणाम के बाद झारखंड में भी खलबली मची हुई है. झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश नेतृत्व की शिथिलता के साथ ही भाषा के मुद्दे पर भी सवाल उठा कर अपनी ही सरकार को कठघरे में करने का प्रयास किया है.

Written By  KUMAR CHANDAN|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 06, 2026, 03:26 PM IST

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राधा कृष्ण किशोर (File Photo)
राधा कृष्ण किशोर (File Photo)

Jharkhand Congress Crisis: असम-बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट आते ही झारखंड कांग्रेस में जबरदस्त अंतर्कलह देखने को मिल रही है. झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. वह नई कमेटी से नाराज चल रहे हैं और लगातार लेटर बम फोड़ रहे हैं. उन्होंने प्रदेश प्रभारी के राजू को दो लेटर लिखकर प्रदेश नेतृत्व को अक्षम करार दिया है. इस पर बयानबाजी तेज हो गई है. अपने नए लेटर में राधा कृष्ण किशोर ने प्रदेश नेतृत्व पर निशाना साधते हुए राज्य स्तरीय मुद्दे पर मौन रहने का आरोप लगाया है.

इतना ही नहीं जेटेट भाषा विवाद को लेकर सरकार और संगठन दोनों से नाराजगी दिखी. राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि पार्टी हित की बात सार्वजनिक करें तो पार्टी विरोधी नहीं माना जा सकता है. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि नई कमेटी में दलित, पिछड़ों ,आदिवासी, अल्संख्यक और सामान्य जाति के लोगों को कितनी संख्या में स्थान दिया गया है? वित्त मंत्री ने आगे लिखा कि मुझे नहीं लगता उपरोक्त विषय पार्टी विरोधी हैं, फिर भी आपको लगता है तो आपका जो निर्णय होगा, वह स्वीकार्य होगा.

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वहीं इस मामले में झारखंड कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि कोई भी संगठन प्रदेश से चलता है. वित्त मंत्री अनुभवी लीडर हैं, उन्होंने अगर किसी बात को उठाया है. क्या नाराजगी है, यह सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर क्यों आई? उन्होंने कहा कि इस विषय पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में चर्चा होगी. पार्टी इस पूरे मुद्दे की तह तक जाएगी और किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी. 

वहीं इस मामले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्त मंत्री बड़े नेता हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं. उन्होंने भाई-भतीजावाद के खिलाफ बहुत ही सही मुद्दे को उठाया है. भाई भतीजावाद के कारण ही कांग्रेस की यह स्थिति हुई है.  उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लीडरशिप बहुत कमजोर हो गया है. पार्टी ने जेएमएम के सामने घुटने टेक दिए हैं. न इधर के रहे, न उधर के रहे. वित्त मंत्री ने जो मुद्दे उठाए हैं, कांग्रेस उन्हें पार्टी विरोधी कह रही है. ये बहुत घटिया बात है. पार्टी के अंदर की कमी को कोई उजागर कर रहा और आप उसे पार्टी विरोधी कह रहे हैं.

उधर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने वित्त मंत्री के लेटर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राधा कृष्ण किशोर अनुभवी नेता हैं. उनके पत्र में जो मतभिन्नता दिख रही है, इस पर पार्टी के लोगों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने संगठन स्तर या पार्टी नेतृत्व के प्रति जो सवाल उठाए हैं, उसका कोई असर सरकार पर नहीं पड़ने वाला. जेएमएम प्रवक्ता ने आगे कहा कि वित्त मंत्री का गतिरोध सरकार से नहीं है. इस मामले को लेकर उचित फोरम पर बात रखी जाए और शॉर्ट आउट होना चाहिए. ऐसा कोई मसला नहीं जिसे सुलझाया नहीं जा सकता.

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