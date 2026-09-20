/हेमंत सोरेन को बताया सबसे भ्रष्ट सीएम, कांग्रेस ने योगेन्द्र साव को थमाया कारण बताओ नोटिस, मांगा 3 में जवाब

ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले भी योगेंद्र साव ने कुछ महीने पहले भी मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की कार्रवाई झेल चुके हैं. मार्च में एनटीपीसी खनन क्षेत्र में उनके मकान पर कार्रवाई और उसे ध्वस्त किए जाने के बाद उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए से मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर तीखी टिप्पणी की थी. इसके बाद 21 मार्च को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए उन्हें तीन वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. हालांकि, करीब तीन महीने बाद 25 जून को उनका निष्कासन रद्द कर दिया गया और वे दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए.