/हेमंत सोरेन को बताया सबसे भ्रष्ट सीएम, कांग्रेस ने योगेन्द्र साव को थमाया कारण बताओ नोटिस, मांगा 3 में जवाब

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झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अनुशासन समिति के अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव की ओर से जारी नोटिस में योगेन्द्र साव से तीन दिनों के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण देने और खुद उपस्थित होकर यह बताने को कहा गया है कि पार्टी संविधान के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?
नोटिस में कहा गया है कि पूर्व में भी पार्टी अनुशासन के उल्लंघन के कारण योगेंद्र साव को पार्टी से निष्कासित किया गया था. बाद में पार्टी नेतृत्व ने उनके लंबे संगठनात्मक योगदान को ध्यान में रखते हुए निष्कासन का निर्णय निरस्त किया था, लेकिन हाल में मीडिया के माध्यम से उनके की ओर से दिए गए आपत्तिजनक बयान को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है. नोटिस के अनुसार, उनका आचरण पार्टी सिद्धांतों के विपरीत होने के साथ-साथ पार्टी नेतृत्व तरफ से दिए गए निर्देशों की अवहेलना भी माना गया है.
अनुशासन समिति ने स्पष्ट किया है कि बार-बार इस प्रकार का अनुशासनहीन आचरण यह संकेत देता है कि पार्टी अनुशासन के खिलाफ गतिविधियां दोहराई जा रही हैं और इससे संगठन की छवि को लगातार नुकसान पहुंच रहा है. इसलिए योगेन्द्र साव से जवाब मांगा गया है कि उनके खिलाफ पार्टी संविधान के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए.
कांग्रेस पार्टी में विचारों की स्वतंत्रता के साथ संगठनात्मक अनुशासन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है. पार्टी के मंच के बाहर ऐसे सार्वजनिक वक्तव्य, जो पार्टी की घोषित नीति, सिद्धांत और नेतृत्व के निर्देशों के विपरीत हों, संगठन के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकते.
ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले भी योगेंद्र साव ने कुछ महीने पहले भी मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की कार्रवाई झेल चुके हैं. मार्च में एनटीपीसी खनन क्षेत्र में उनके मकान पर कार्रवाई और उसे ध्वस्त किए जाने के बाद उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए से मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर तीखी टिप्पणी की थी. इसके बाद 21 मार्च को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए उन्हें तीन वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. हालांकि, करीब तीन महीने बाद 25 जून को उनका निष्कासन रद्द कर दिया गया और वे दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए.
बता दें कि कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने 18 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को हजारीबाग में कहा कि हेमंत सोरेन भ्रष्ट सीएम हैं, जिन्होंने जल-जंगल-जमीन को बेच दिया है.