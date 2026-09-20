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हेमंत सोरेन को बताया सबसे भ्रष्ट सीएम, कांग्रेस ने योगेन्द्र साव को थमाया कारण बताओ नोटिस, मांगा 3 में जवाब

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को कांग्रेस नेता ने दुनिया का सबसे भ्रष्ट सीएम बताया था. इसके बाद अब कांग्रेस ने एक्शन लेने की उन पर कर ली. 20 सितंबर, 2026 दिन रविवार को कांग्रेस ने योगेन्द्र साव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही 3 में जवाब मांगा है.

Written ByKumar ChandanEdited ByShailendra
Published: Sep 20, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:12 PM IST
हेमंत सोरेन को बताया सबसे भ्रष्ट सीएम, कांग्रेस ने योगेन्द्र साव को थमाया कारण बताओ नोटिस, मांगा 3 में जवाब
Image Credit: योगेन्द्र साव को कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस थमाया (Photo- वीडियो ग्रैब)

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