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Jharkhand Politics: झारखंड की सत्ता में होगा बड़ा खेला? कांग्रेस नेता ने की सरकार से हटने की वकालत, सियासत गरमाई

Jharkhand Politics: झारखंड सरकार का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस खुद को हाशिए पर महसूस कर रही है. इस पर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू ने पार्टी को हेमंत सरकार से बाहर होने की सलाह दी है. उनके बयान से सियासी पारा चढ़ गया है.

Written By  DHIRAJ THAKUR|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Apr 30, 2026, 11:04 AM IST

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प्रदीप बलमुचू (File Photo)
प्रदीप बलमुचू (File Photo)

Congress Vs JMM: झारखंड की सियासत में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. सत्ता में साथ-साथ चल रहे कांग्रेस और जेएमएम के बीच अब दरार की खबरें सतह पर हैं. कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू के बयान ने गठबंधन सरकार की अंदरूनी खींचतान को खुलकर सामने ला दिया है. बलमुचू का आरोप है कि प्रशासन सिर्फ एक पार्टी को तरजीह दे रहा है, जिससे कांग्रेस खुद को सरकार में होने के बावजूद हाशिए पर महसूस कर रही है. बलमुचू ने यहां तक कह दिया कि अगर हालात नहीं सुधरे, तो कांग्रेस को सरकार को बाहर से समर्थन देने पर भी विचार करना चाहिए.

कांग्रेस के नेता की तरफ से आए इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी चुटकी ले रही है. बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस की बेशर्मी की हाइट है. अगर मुख्यमंत्री धक्का देकर भी उन्हें अपनी कैबिनेट से निकलना चाहेंगे, तो यह लोग पैर पकड़ लेंगे. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं, जब कांग्रेस और सरकार के बीच विरोध की बात सामने आई है. कांग्रेस के मंत्री सिर्फ सायरन बजाने के लिए मंत्रिमंडल में है, जबकि मुख्यमंत्री ने उनका बाजा बजा दिया है.

वहीं इस मामले पर जेएमएम ने कहा कि प्रदीप बलमुचू कौन हैं. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि थोड़ा कंफ्यूजन है, यह अप्रसांगिक व्यक्ति हैं. कांग्रेस में भी कोई जिम्मेदार पद पर नहीं हैं तो उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है.

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उन्होंने कहा कि अगर आधिकारिक प्रवक्ता कुछ बयान देते हैं तो उस बयान के मायने होंगे. जेएमएम नेता ने आगे कहा कि वह (कांग्रेस) राष्ट्रीय पार्टी है, जो चाहे निर्णय ले सकते हैं. झारखंड में इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी. अगर कांग्रेस की तरफ से ऐसी बयानबाजी होती है तो कांग्रेस को संज्ञान लेना चाहिए.

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