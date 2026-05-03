Ranchi News: 'कार्यकर्ताओं में नाराजगी रहती है...' JMM के साथ रिश्तों पर राजेश ठाकुर का बड़ा बयान

Jharkhand Politics: झारखंड की सियासत में कांग्रेस और जेएमएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने की बातें कही जा रही हैं. दोनों दलों के नेताओं में जारी बयानबाजी के बीच झारखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने नाराजगी की खबरों का खंडन किया है. उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन में सबकुछ ठीक है. उन्होंने कहा कि सरकार में कांग्रेस जिस दिन नाराज होगी, तो मंत्री इस्तीफा दे देंगे. कांग्रेस नेता ने कहा कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी रहती ही है. उन्होंने कहा कि निश्चित रुप से जो गठबंधन दल के साथी है, राजद, वामदल और जेएमएम के कार्यकर्ताओं में भी कई बार नाराजगी होती है. समय.समय पर नाराजगी सामने आती है, लेकिन ये जो गठबंधन हुआ है, ये जनता को केंद्र बिंदु में रख कर हुआ है. जब जनता केंद्र बिंदु में होती है तो हमें नहीं लगता कहीं भी कोई परेशानी है.

उन्होंने कहा कि सरकार में काम हो रहा है, पेसा कानून लागू हुआ है. मइया सम्मान मिल रहा है. इस तरह की चर्चा होती रहती है. कई बार बैठकों में भी चर्चा होती है, पर इससे कहीं भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार से नाराज है. राजेश ठाकुर ने कहा कि एक-दो व्यक्ति नाराज हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नाराज होने का मतलब फिर कुछ बेचेगा नहीं. वहीं झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी वालों के पेट में दर्द क्यों ,उनको इतनी बेचैनी क्यों है. हम लोगों को भी खबर है केंद्र में जो वैशाखी वाली सरकार चल रही है, सबकुछ उन में ठीक नहीं है.

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मनोज पांडेय ने आगे कहा कि टीडीपी के साथ जेडीयू के अंदर भी असंतोष है. नीतीश कुमार के हटने के बाद यह असंतोष और बढ़ा है. उन्होंने कहा कि वे (बीजेपी) तानाशाही की बदौलत पर अपने संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये तिलस्म किस दिन टूटेगा, कोई नहीं जनता. उन्होंने कहा कि जेडीयू के भी कई नेताओं का बयान आता है कि वे भी असंतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम में क्या कुछ है, क्या चल रहा है, उससे बीजेपी मतलब न रखे. वो ज्वलंत मुद्दे पर बात करें कि तेल कैसे मिलेगा? गैस कैसे महंगा न हो, इस पर ध्यान दें. ये हमारे गठबंधन का मामला है.

झारखंड बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सीधा आरोप है कि सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. बंगाल चुनाव को बाद दोनों दलों के बीच की खाई बढ़ने वाली है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रभारी के राजू के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रभारी का ओपन स्टेटमेंट सरकार के खिलाफ आया है. कांग्रेस के लोग बता दें, अगर किसी प्रभारी का स्टेटमेंट सरकार के खिलाफ आ जाए या सिटिंग विधायक का बयना सरकार के खिलाफ आए, तो यह क्या दर्शाता है? झामुमो और कांग्रेस के बीच दूरी बढ चुकी है या फिर हर बयान को निजी बयान बता कर पल्ला झाड़ना. उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव के बाद झामुमो और कांग्रेस के बीच खाई बढ़ने वाली है.