'जब निशु FIR के लिए भटक रही थी, तब कहां थे चिराग पासवान?' कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा का हमला

'चिराग पासवान तब कहां थे, जब निशु एफआईआर कराने के लिए भटक रही थी'

राकेश सिन्हा ने कहा कि यह कितनी विडंबना है कि भारद्वाज एक वीडियो पर कहते हैं कि मैंने निशु आजाद के पिता को पीटा है और मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है. इसके बाद चिराग पासवान मैदान में उतरे, जिस समाज से वे आते हैं, वह बच्ची भी उसी समाज से आती है, लेकिन तब आए जब उस बच्ची को राहुल गांधी ने सपोर्ट किया. चिराग पासवान ने भी इस मामले में शिकायत दी है. सवाल यह है कि जब बच्ची एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने-थाने भटक रही थी, तब शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई?