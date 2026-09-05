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'जब निशु FIR के लिए भटक रही थी, तब कहां थे चिराग पासवान?' कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा का हमला

कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि चिराग पासवान तब कहां थे, जब निशु एफआईआर कराने के लिए भटक रही थी?

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 05, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:36 PM IST
'जब निशु FIR के लिए भटक रही थी, तब कहां थे चिराग पासवान?' कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा का हमला
Image Credit: कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा (File Photo)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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