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'हेमंत सोरेन भ्रष्ट सीएम, बेच दिया जल-जंगल-जमीन', कांग्रेस नेता योगेंद्र साव का बड़ा आरोप

कैंटोनमेंट मौजा की खासमहल जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के बाद हजारीबाग की सियासत में एक बार फिर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव के बयान को लेकर हलचल तेज हो गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 19, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:27 PM IST
'हेमंत सोरेन भ्रष्ट सीएम, बेच दिया जल-जंगल-जमीन', कांग्रेस नेता योगेंद्र साव का बड़ा आरोप
Image Credit: कांग्रेस नेता योगेंद्र साव (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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