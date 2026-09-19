'हेमंत सोरेन भ्रष्ट सीएम, बेच दिया जल-जंगल-जमीन', कांग्रेस नेता योगेंद्र साव का बड़ा आरोप

राज्य चुनें
झारखंड में कांग्रेस नेता योगेंद्र साव के एक बयान ने सियासी सनसनी मचा दी है. पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बड़ा बयान दिया और गंभीर आरोप लगा दिया, जिसे बाद सूबे की सियासत गरमा गई. कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने 18 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को हजारीबाग में कहा कि हेमंत सोरेन भ्रष्ट सीएम हैं, जिन्होंने जल-जंगल-जमीन को बेच दिया है. वहीं, योगेंद्र साव के इस बयान से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है. पार्टी ने कहा कि यह बयान पूरी तरह से उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेनादेना नहीं है.
दरअसल, 18 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को हजारीबग जिला प्रशासन ने करीब 50 डिसमिल खासमहल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया. कार्रवाई के बाद योगेंद्र साव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए तीखी टिप्पणी की. योगेंद्र साव का खासमहल की उक्त जमीन को लेकर लंबे समय से दावा रहा है. प्रशासन की कार्रवाई के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन के स्तर पर आम लोगों, विस्थापितों को परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ वे चुप नहीं बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे.
योगेंद्र साव के ताजा बयान को लेकर इसलिए भी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि कुछ महीने पहले भी वे मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की कार्रवाई झेल चुके हैं. मार्च में एनटीपीसी खनन क्षेत्र में उनके मकान पर कार्रवाई और उसे ध्वस्त किए जाने के बाद उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर तीखी टिप्पणी की थी. इसके बाद 21 मार्च को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए उन्हें तीन वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. हालांकि, करीब तीन महीने बाद 25 जून को उनका निष्कासन रद्द कर दिया गया और वे दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए.
कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने जताई असहमति
वहीं, खास महल जमीन विवाद के बीच पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बयान को लेकर उनकी बेटी अंबा प्रसाद ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट शेयर किया है. पोस्टर में उन्होंने लिखा है कि प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में संवैधानिक शिष्टाचार का उल्लंघन करते हुए, मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, मेरे पिता से अपेक्षित नहीं था.