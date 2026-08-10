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'संवाद पर भरोसा रखें, समाधान निकलेगा, भटकाव में न आएं', छात्रों से कांग्रेस के 4 मंत्रियों की अपील

JSSC CGL Controversy: आंदोलन कर रहे छात्र और पुलिस के बीच झड़प उस वक्त हुई, जब वह विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे. इस कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों ने छात्रों से कहा कि संवाद पर भरोसा रखें, समाधान निकलेगा, भटकाव में न आएं.

Written ByKumar ChandanEdited ByShailendra
Published: Aug 10, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:17 PM IST
'संवाद पर भरोसा रखें, समाधान निकलेगा, भटकाव में न आएं', छात्रों से कांग्रेस के 4 मंत्रियों की अपील
Image Credit: छात्रों से अपील करने आए कांग्रेस के 4 मंत्री (Photo- वीडियो ग्रैब)

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