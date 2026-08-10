'संवाद पर भरोसा रखें, समाधान निकलेगा, भटकाव में न आएं', छात्रों से कांग्रेस के 4 मंत्रियों की अपील

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झारखंड की राजधानी रांची में छात्र विधानसभा का घेराव कर रहे हैं. इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. पुलिस ने छात्रों पर आंसूगैस को गोले भी दागे. इस बीच झारखंड सरकार के चार मंत्री सुदिव्य सोनू, दीपिका पाण्डेय, चमरा लिंडा और संजय यादव विधानसभा परिसर में प्रेस कांफ्रेंस किया. वहीं, मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि कांग्रेस के चारों मंत्री छात्रों से अपील करने आए हैं. मंत्री दीपिका पाण्डेय ने कहा कि कल दूसरे राउंड की वार्ता में छात्रों के 95% मांग मांगा गया, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है. इसमें वित्तीय मामले की जांच ईडी से कराने पर सहमति बनी, परीक्षा लेने वाली एजेंसी की जांच की बात कही गई. सीजीएल मामले में रिटायर्ड जज के द्वारा कमीशन बना कर जांच करवाया जाएगा, 90 दिनों में जांच पूर्ण करने की बात कही गई.
संवाद में विश्वास रखें, समाधान निकलेगा, भटकाव में न आएं: मंत्री दीपिका पाण्डेय
मंत्री दीपिका पाण्डेय ने कहा कि सीआईडी जांच में कई गिरफ्तारी हुई है, पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई है. जांच के दायरे में अगर पुख्ता बात आएगी, तो अन्य परीक्षा के बारे में भी सरकार निर्णय लेगी. परीक्षा में रिफॉर्म को लेकर भी विशेषज्ञ से कमेटी बना कर व्याकर स्तर पर सुझाव के बाद सुधार किए जाएंगे, छात्रों को आश्वासन दिया गया. हम लोगों की मंशा की छात्र मन जायें. आज स्पष्ट है बीजेपी की क्या भूमिका है, बीजेपी राजनीति कर रही, पर राज्य सरकार की मंशा है छात्रों के मुद्दे का समाधान हो.
कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की छात्रों से अपील है संवाद में विश्वास रखें समाधान निकलेगा, भटकाव में न आएं. दीपिका पाण्डेय ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांग्ते पर भी कार्रवाई की गई. ऐसी कोई आशंका नहीं थी, अब जांच में जो तथ्य आए उसके आधार पर कार्रवाई चल रही है. सुधार को लेकर सरकार गंभीर है.
उन्होंने कहा कि सोमवार सुबह से आंदोलन देख रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही गई. कई बैरिकेटिंग छात्रों ने तोड़ा, विधानसभा तक पहुंचे. प्रशासन ने यहां की व्यवस्था को देखते हुए कुछ कदम उठाये हैं.