'संवाद पर भरोसा रखें, समाधान निकलेगा, भटकाव में न आएं', छात्रों से कांग्रेस के 4 मंत्रियों की अपील

झारखंड की राजधानी रांची में छात्र विधानसभा का घेराव कर रहे हैं. इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. पुलिस ने छात्रों पर आंसूगैस को गोले भी दागे. इस बीच झारखंड सरकार के चार मंत्री सुदिव्य सोनू, दीपिका पाण्डेय, चमरा लिंडा और संजय यादव विधानसभा परिसर में प्रेस कांफ्रेंस किया. वहीं, मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि कांग्रेस के चारों मंत्री छात्रों से अपील करने आए हैं. मंत्री दीपिका पाण्डेय ने कहा कि कल दूसरे राउंड की वार्ता में छात्रों के 95% मांग मांगा गया, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है. इसमें वित्तीय मामले की जांच ईडी से कराने पर सहमति बनी, परीक्षा लेने वाली एजेंसी की जांच की बात कही गई. सीजीएल मामले में रिटायर्ड जज के द्वारा कमीशन बना कर जांच करवाया जाएगा, 90 दिनों में जांच पूर्ण करने की बात कही गई.