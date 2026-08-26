खनिज संशोधन विधेयक 2026: झारखंड के अधिकारों और 'मंईयां सम्मान' की रक्षा के लिए कांग्रेस का हल्ला बोल

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रामगढ़ जिला कांग्रेस कमिटी द्वारा चंदा चोरी और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है. इसी क्रम में होटल ला मैरिटल, ब्लॉक चौक, रामगढ़ कैंट में प्रेस वार्ता आयोजित की गई.
प्रेस वार्ता को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के वरिष्ठ नेता और युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खान और खनिज से संबंधित कानून में किए जा रहे संशोधन से झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य के अधिकार और हित प्रभावित हो सकते हैं. खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार, स्थानीय लोगों के हित, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की अर्थव्यवस्था और यहां के लोगों के जीवन-यापन से सीधे जुड़ी हुई है. ऐसे में केंद्र सरकार को राज्य के हितों और संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए. कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएगी.
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सेस (उपकर) से झारखंड की वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है. इसका सीधा प्रभाव मंईयां सम्मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित गरीब, महिला, बुजुर्ग और जरूरतमंद वर्गों के लिए संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर पड़ने की आशंका है. राज्य के राजस्व में संभावित कमी से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई सहित कई विकास कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं.
प्रेस वार्ता में चंदा चोरी के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया. रामगढ़ जिला कांग्रेस कमिटी की जिलाध्यक्ष सह विधायक ममता देवी ने कहा कि राजनीतिक चंदे और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद आवश्यक है. कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी.
उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा पर राज्य और यहां के लोगों का अधिकार है. केंद्र सरकार की ऐसी नीतियों, जिनसे राज्यों की आर्थिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होती हो, का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा. कांग्रेस पार्टी जल-जंगल-जमीन, राज्य के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी.
प्रदेश कांग्रेस कमिटी की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के तहत आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि सेस बिल के कारण यदि झारखंड के राजस्व और वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, तो इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा और मंईयां सम्मान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन समेत कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसलिए झारखंड के हितों और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर मजबूती से संघर्ष करेगी.
रिपोर्ट: झूलन अग्रवाल