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खनिज संशोधन विधेयक 2026: झारखंड के अधिकारों और 'मंईयां सम्मान' की रक्षा के लिए कांग्रेस का हल्ला बोल

Jharkhand News: कांग्रेस खनिज संशोधन विधेयक 2026 को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का खुला ऐलान किया है. पार्टी ने झारखंड के अधिकारों और 'मंईयां सम्मान' की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 26, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:40 AM IST
खनिज संशोधन विधेयक 2026: झारखंड के अधिकारों और 'मंईयां सम्मान' की रक्षा के लिए कांग्रेस का हल्ला बोल
Image Credit: खनिज संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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