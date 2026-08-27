/MMDR कानून और चंदा चोरी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, रांची की सड़कों पर उतरा गुस्सा, बापू वाटिका से DC ऑफिस तक मार्च

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MMDR कानून और चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर उतर आई है. रांची में जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से शुरू हुआ यह मार्च डीसी कार्यालय तक पहुंचा. हाथों में पार्टी का झंडा, नारेबाजी और केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा के साथ कांग्रेस ने MMDR कानून और चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर रांची में अपनी ताकत दिखाई.
रांची जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में मोरहाबादी के बापू वाटिका से डीसी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला गया. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. विरोध मार्च में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सोमनाथ मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश, एआईसीसी सचिव प्रणव झा, नीता अजय नाथ शाहदेव, कुमार राजा समेत समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि MMDR कानून और चंदा चोरी जैसे मुद्दों पर पार्टी लगातार जनता की आवाज उठाती रहेगी. विरोध मार्च के जरिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया और इन मुद्दों पर जवाब मांगा. कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इन सवालों को लेकर उसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगी.
बता दें कि 26 अगस्त, 2026 दिन गुरुवार को रामगढ़ जिला कांग्रेस कमिटी द्वारा चंदा चोरी और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है. इसी क्रम में होटल ला मैरिटल, ब्लॉक चौक, रामगढ़ कैंट में प्रेस वार्ता आयोजित की गई. प्रेस वार्ता को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के वरिष्ठ नेता और युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खान और खनिज से संबंधित कानून में किए जा रहे संशोधन से झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य के अधिकार और हित प्रभावित हो सकते हैं. खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार, स्थानीय लोगों के हित, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए.
प्रेस वार्ता में चंदा चोरी के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया गया. रामगढ़ जिला कांग्रेस कमिटी की जिलाध्यक्ष सह विधायक ममता देवी ने कहा कि राजनीतिक चंदे और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद आवश्यक है. कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी. उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा पर राज्य और यहां के लोगों का अधिकार है. केंद्र सरकार की ऐसी नीतियों, जिनसे राज्यों की आर्थिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित होती हो, का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा. कांग्रेस पार्टी जल-जंगल-जमीन, राज्य के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी.
रांची से कामरान जलीली और रामगढ़ से झूलन अग्रवाल की रिपोर्ट