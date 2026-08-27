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MMDR कानून और चंदा चोरी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, रांची की सड़कों पर उतरा गुस्सा, बापू वाटिका से DC ऑफिस तक मार्च

Jharkhand News: झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने MMDR कानून और चंदा चोरी का विरोध किया. इस दौरान बापू वाटिका से DC ऑफिस तक मार्च किया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 27, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:57 PM IST
MMDR कानून और चंदा चोरी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, रांची की सड़कों पर उतरा गुस्सा, बापू वाटिका से DC ऑफिस तक मार्च
Image Credit: (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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