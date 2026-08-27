/MMDR कानून और चंदा चोरी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, रांची की सड़कों पर उतरा गुस्सा, बापू वाटिका से DC ऑफिस तक मार्च

बता दें कि 26 अगस्त, 2026 दिन गुरुवार को रामगढ़ जिला कांग्रेस कमिटी द्वारा चंदा चोरी और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है. इसी क्रम में होटल ला मैरिटल, ब्लॉक चौक, रामगढ़ कैंट में प्रेस वार्ता आयोजित की गई. प्रेस वार्ता को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के वरिष्ठ नेता और युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खान और खनिज से संबंधित कानून में किए जा रहे संशोधन से झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य के अधिकार और हित प्रभावित हो सकते हैं. खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार, स्थानीय लोगों के हित, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए.