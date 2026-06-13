/मंहगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी पर कांग्रेस करेगी राष्ट्रव्यापी आंदोलन, बिफरी बीजेपी

Congress nationwide agitation: हाल के दिनों में बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने ब्लॉक से लेकर दिल्ली तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. केंद्र की कथित रूप से जनविरोधी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तय कर ली गई है. झारखंड में झामुमो ने भी कांग्रेस के इस आंदोलन को साथ देने की मंशा जाहिर की है. इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है. विपक्षी दल बीजेपी ने कांग्रेस को ही घेरना शुरू कर दिया है.