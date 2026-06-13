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मंहगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी पर कांग्रेस करेगी राष्ट्रव्यापी आंदोलन, बिफरी बीजेपी

Congress nationwide agitation: अभी तक कांग्रेस हवाहवाई मुद्दों के साथ केंद्र की मोदी सरकार से लड़ रही थी, जिससे उसे व्यापक सफलता नहीं मिल पा रही थी. अब राहुल गांधी जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं. देखना है कि वे जनता को कितना अपने पक्ष में कर पाते हैं.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 13, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:14 PM IST
मंहगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी पर कांग्रेस करेगी राष्ट्रव्यापी आंदोलन, बिफरी बीजेपी
Image Credit: कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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