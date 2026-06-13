/मंहगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी पर कांग्रेस करेगी राष्ट्रव्यापी आंदोलन, बिफरी बीजेपी

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Congress nationwide agitation: हाल के दिनों में बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने ब्लॉक से लेकर दिल्ली तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. केंद्र की कथित रूप से जनविरोधी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तय कर ली गई है. झारखंड में झामुमो ने भी कांग्रेस के इस आंदोलन को साथ देने की मंशा जाहिर की है. इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है. विपक्षी दल बीजेपी ने कांग्रेस को ही घेरना शुरू कर दिया है.
बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि पेपर लीक बड़ी चूक थी, लेकिन परीक्षा कैंसिल नहीं होती तो मेधावी छात्रों के साथ अन्याय होता. इसीलिए सरकार ने उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया और इस बार जो नीट का एग्जाम होग, उसके लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की मंशा जबर्दस्ती का व्यवधान पैदा कर छात्रों के मन में संशय पैदा करना है. शाह देव ने कहा कि परीक्षा के बीच में आंदोलन हुआ तो छात्र गुमराह होंगे. इसलिए यह छात्र विरोधी हरकत है.
कांग्रेस के प्रवक्ता किशोर शाहदेव का कहना है कि मंहगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. हम ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे. इसको लेकर व्यापक रणनीति तैयार कर ली गई है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम सबका प्रस्ताव है. इसीलिए हमलोग आगे बढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार नीट और सीबीएसई की परीक्षा नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें नौकरी देनी होगी और केंद्र सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है. उन्होंने कहा कि इस सरकार के खिलाफ हम गांव तक जाएंगे.