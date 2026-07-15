/महिला आरक्षण को लेकर 21 जुलाई को आंदोलन करेगी कांग्रेस, BJP बोली- बंगाल-असम चुनाव से हो गया गलती का एहसास

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20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है. चर्चा है कि मोदी सरकार इस सत्र में एक बार फिर से महिला आरक्षण और परिसीमन बिल लाने का विचार कर रही है. इसको लेकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ गया है. अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने की मांग की है. पार्टी ने 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘चलो संसद’ अभियान आयोजित करने की घोषणा की है. इस कार्यक्रम में झारखंड के सभी जिलों से महिला कांग्रेस की वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगी. महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण लागू करने में देरी का आरोप लगाते हुए इसे तत्काल लागू करने की मांग की है. इसके समर्थन में मिस्ड कॉल, पोस्टकार्ड और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है.
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आरक्षण विधेयक वर्ष 2010 में राज्यसभा से पारित हुआ था, जबकि वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने इसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के रूप में पारित किया. कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि कानून को परिसीमन और जनगणना से जोड़कर इसके क्रियान्वयन में देरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को जल्द लागू करने को लेकर केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है. वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है.
कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी नेता अमर बाउरी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल और असम में मिली करारी शिकस्त से कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हो गया है. आधी आबादी के साथ कांग्रेस ने जो नाइंसाफी की है, बीजेपी ने उसे सुधारने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध किया. अब वे महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, उसको जनता समझ गई है. जब बिल आया था तो इन लोगों ने विरोध किया था. आखिर अब किस मुंह से यह लोग राजनीति कर रहे हैं.
बीजेपी नेता ने कहा कि जनता तो सवाल पूछेगी कि आपने इस बिल का समर्थन क्यों नहीं किया था. अमर बाउरी ने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही महिलाओं का विरोध किया है और यह जनता जानती है. वहीं, बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि संसद के अंदर 33 फीसदी महिला आरक्षण विधेयक पहले से पारित है. भारतीय जनता पार्टी लोगों को भटका रही है. हमारी मांग है कि 2029 के चुनाव में इसे लागू कर दीजिए. हम सब उसके समर्थक हैं. जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमारे तीन लोकसभा सदस्य में एक महिला है. हमने कर दिया है, बीजेपी भी करे.