/महिला आरक्षण को लेकर 21 जुलाई को आंदोलन करेगी कांग्रेस, BJP बोली- बंगाल-असम चुनाव से हो गया गलती का एहसास

20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है. चर्चा है कि मोदी सरकार इस सत्र में एक बार फिर से महिला आरक्षण और परिसीमन बिल लाने का विचार कर रही है. इसको लेकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ गया है. अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने की मांग की है. पार्टी ने 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘चलो संसद’ अभियान आयोजित करने की घोषणा की है. इस कार्यक्रम में झारखंड के सभी जिलों से महिला कांग्रेस की वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगी. महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण लागू करने में देरी का आरोप लगाते हुए इसे तत्काल लागू करने की मांग की है. इसके समर्थन में मिस्ड कॉल, पोस्टकार्ड और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है.