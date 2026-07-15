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महिला आरक्षण को लेकर 21 जुलाई को आंदोलन करेगी कांग्रेस, BJP बोली- बंगाल-असम चुनाव से हो गया गलती का एहसास

Jharkhand Politics: महिला आरक्षण को लेकर झारखंड में सियासी पारा काफी चढ़ गया है. कांग्रेस ने महिला आरक्षण को लागू कराने की मांग को लेकर आगामी 21 जुलाई से आंदोलन करने की चेतावनी दी है. वहीं, बीजेपी ने इसे सिर्फ राजनीति बताया है.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 15, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:42 PM IST
महिला आरक्षण को लेकर 21 जुलाई को आंदोलन करेगी कांग्रेस, BJP बोली- बंगाल-असम चुनाव से हो गया गलती का एहसास
Image Credit: महिला आरक्षण को लेकर 21 जुलाई को आंदोलन करेगी कांग्रेस (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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