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JharkhandConversion News: गुमला में धर्मांतरण गिरोह का भांड़ाफोड़, चंगाई सभा के नाम पर कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन! ग्रामीणों ने 5 महिलाओं को पकड़ा

Conversion News: गुमला में धर्मांतरण गिरोह का भांड़ाफोड़, चंगाई सभा के नाम पर कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन! ग्रामीणों ने 5 महिलाओं को पकड़ा

Gumla Conversion News: गुमला से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां चंगाई सभा में शामिल होने के लिए महिलाओं को उकसाया जा रहा था. मामले में ग्रामीणों ने 5 महिलाओं को पकड़ा है और सभी को पुलिस के हवाले कर दिया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 21, 2026, 11:35 AM IST

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Conversion News: गुमला में धर्मांतरण गिरोह का भांड़ाफोड़
Conversion News: गुमला में धर्मांतरण गिरोह का भांड़ाफोड़

Gumla Conversion News: गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में कथित धर्मांतरण को लेकर एक मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. छारदा रोड क्षेत्र में पांच महिलाओं पर आरोप है कि वे घर-घर जाकर ग्रामीणों को चंगाई सभा में शामिल होने के लिए उकसा रही थीं. सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों और संगठनों की सक्रियता के बाद सभी महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया. मिली जानकारी के अनुसार, गुमला के पुग्गु और दाउदनगर क्षेत्र की रहने वाली पांच महिलाएं- रौमिला मिंज, किरण कुजूर, सकीरा तिर्की, सुशीला देवी और इंदु देवी, ग्रामीणों के घरों में जाकर बीमारी से मुक्ति दिलाने का दावा करते हुए चंगाई सभा में शामिल होने के लिए कह रही थीं. 

चंगाई सभा में जाने के लिए उकसाया
ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें बरगलाने का प्रयास किया जा रहा था. छारदा रोड निवासी आनंद साहु ने बताया कि जब उनके घर पर आकर उनकी पत्नी को चंगाई सभा में जाने के लिए कहा गया और बीमारी ठीक होने का दावा किया गया, तो उन्हें संदेह हुआ. इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर इसकी सूचना संबंधित संगठनों और पुलिस को दी. सूचना मिलते ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी लेते हुए पुलिस को बुलाया. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी महिलाओं को हिरासत में लेकर सिसई थाना लाया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है.

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घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और संगठनों में आक्रोश देखा गया. उन्होंने पुलिस प्रशासन को लिखित आवेदन देकर मामले की निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की भी अपील की है. समाचार लिखे जाने तक पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.

रिपोर्ट: रणधीर निधि

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