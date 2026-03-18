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'चूल्हा बुझ रहा, रोजगार छिन रहा', रांची में CPI(ML) का केंद्र के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन

Ranchi Latest News: रांची में CPI(ML) का केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि चूल्हा बुझ रहा, रोजगार छिन रहा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 03:34 PM IST
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रांची में केंद्र सरकार के खिलाफ CPI का विरोध प्रदर्शन
रांची में केंद्र सरकार के खिलाफ CPI का विरोध प्रदर्शन

Ranchi News: सीपीआई (एमएल) ने रांची स्थित धरना स्थल पर एक बड़ा प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में झारखंड के कई जिलों से भारी संख्या में लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों को आम जनता, खासकर मजदूरों और किसानों के खिलाफ बताते हुए तीखा विरोध जताया. उनका कहना था कि वर्तमान समय में मेहनतकश लोगों के अधिकारों और रोजगार पर केंद्र सरकार की ओर से निर्णायक हमला किया जा रहा है.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले मनरेगा कानून के तहत ग्रामीण गरीबों को सालभर रोजगार देने का प्रावधान था, लेकिन अब उसे कमजोर कर एक ऐसी योजना लाई जा रही है जिसमें पहले जैसे अधिकार नहीं रह गए हैं. इसी तरह मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले श्रम कानूनों को खत्म कर उनकी जगह चार लेबर कोड लागू कर दिए गए हैं, जिससे मजदूर वर्ग पर असर पड़ रहा है.

प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि देश में एलपीजी की समस्या के कारण लाखों घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है. साथ ही गीग वर्कर्स के रोजगार पर भी संकट गहराता जा रहा है. उनका आरोप है कि समाज के कमजोर और मेहनतकश तबकों के अधिकारों पर लगातार हमला किया जा रहा है.

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इस पूरे मुद्दे को लेकर भाकपा माले और झारखंड ग्रामीण मजदूर समिति की ओर से एक सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी तैयार किया गया.

प्रदर्शनकारियों ने जनता से अपील की कि वे मजदूर और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं और देश को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों का विरोध करें.

रिपोर्ट: उज्जवल मिश्रा

यह भी पढ़ें: बोकारो के चास में पूजा कुमारी उपमहापौर और फुसरो में रेणु देवी बनीं उपाध्यक्ष

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  शैलेंद्र को Zee Bihar Jharkhand टीम में चीफ सब एडिटर के रूप में बिहार और झारखंड की स्थानीय खबरों में विशेष दक्षता है.

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