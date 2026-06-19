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Jharkhand Rajya Sabha Election: झारखंड की राजधानी रांची में माले के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में माले नेताओं ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता के. राजू की तरफ से लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया. उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में माले के दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया था. इसका प्रमाण एजेंट को दिखाया गया था और मतदान के दौरान पार्टी का वोट स्वयं उन्होंने देखा था.
माले नेताओं ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद हार की वजह तलाशने के लिए नई-नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी हार की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय सहयोगी दलों पर आरोप लगा रही है. माले का कहना है कि कांग्रेस के भीतर ही पद और नेतृत्व को लेकर संघर्ष चलता रहा है और इसी का खामियाजा उम्मीदवार को भुगतना पड़ा.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में माले नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की ओर से यह कहना कि माले या राजद ने वोट नहीं दिया, पूरी तरह गलत है. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले नेता यह साबित करें कि माले के विधायकों ने गठबंधन उम्मीदवार को वोट नहीं दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वे स्वयं एजेंट थे और उन्होंने अपने विधायकों का मतदान देखा था.
माले नेताओं ने यह भी कहा कि पार्टी इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखेगी और आरोपों की जांच कराने की मांग करेगी. उनका कहना था कि ऐसे आरोप इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को नुकसान पहुंचा रहे हैं.
माले ने कांग्रेस नेतृत्व से मांग की कि तथ्यों के बिना सहयोगी दलों पर आरोप लगाने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए. पार्टी का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में हुई हार के लिए सहयोगी दलों को जिम्मेदार ठहराना गलत है और इससे गठबंधन की एकता प्रभावित हो रही है.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा