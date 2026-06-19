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'एजेंट को दिखाया था वोट...', राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर भड़की माले, कांग्रेस को लिया आड़े हाथ

CPI-ML on Congress: प्रेस कॉन्फ्रेंस में माले नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की ओर से यह कहना कि माले या राजद ने वोट नहीं दिया, पूरी तरह गलत है. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले नेता यह साबित करें कि माले के विधायकों ने गठबंधन उम्मीदवार को वोट नहीं दिया.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 19, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:14 PM IST
'एजेंट को दिखाया था वोट...', राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर भड़की माले, कांग्रेस को लिया आड़े हाथ
Image Credit: राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर भड़की माले

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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