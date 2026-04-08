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झरिया में जमीन निगल गई आशियाना, कई घरों में दरारें, दहशत में लोग

Jharkhand News: धनबाद के झरिया में कई घरों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं. जमीन धंसने लगी है, जिसकी वजह से घर की दीवारे फट रही हैं. स्थानीय लोग डर के माहौल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 08, 2026, 05:02 PM IST

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झरिया में कई घरों में दरारें
झरिया में कई घरों में दरारें

Dhanbad News: बाघमारा के बाद अब झरिया के चौथाई कुल्ही स्थित धनबाद-सिंदरी मुख्य मार्ग के पास धर्मनगर में बुधवार को अचानक एक घर जमींदोज हो गई और एक दर्जन घरों में बड़ी-बड़ी दरारों ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. आसपास के घरों की दीवारों और फर्श पर लंबी-लंबी दरारें दिखाई देने लगी हैं. भू-धंसान का खतरा लोगों पर मंडरा रहा है. हालांकि, घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी बीसीसीएल और जिला प्रशासन के अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, जिससे लोगों आक्रोश देखा जा रहा है. भू-धसान के खतरा को देखते हुए कई परिवार अपने घरों से सामान निकालकर घर के बाहर निकाल कर रखा है, ताकि सामान सुरक्षित रह सके. 

लोग बताते हैं कि दरारें हर घंटे चौड़ी होती जा रही हैं, जिससे यह अंदेशा बढ़ गया है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है. इलाके में दहशत का माहौल है और लोग रात में घरों के भीतर रहने से भी हिचक रहे हैं.

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह क्षेत्र पहले खान क्षेत्र था और वे करीब 50 साल से यहां निवास कर रहे हैं. पुराने खनन क्षेत्र की खोखली जमीन के कारण ऐसी स्थिति दोबारा पैदा होने की आशंका जताई जा रही है. लोगों का कहना है कि प्रशासन और बीसीसीएल को घटना की जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है.

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घटना पर सूचना के बाद दरिया विधायक में घटनास्थल का दौरा करने की बात कही. रागिनी सिंह ने कहा कि बरसात से पहले बीसीसीएल को खतरनाक क्षेत्र में रह रहे परिवारों को चिन्हि्त कर सुरक्षित स्थान पर पहले फेज में बसाने को कहा गया था. अगर कोई बड़ी घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार बीसीसीएल और जिला प्रशासन होगा. वहीं, धनबाद मेयर संजीव सिंह भी घटना को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों और बीसीसीएल के अधिकारियों से बातचीत कर पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने पर बात कही.

रिपोर्ट: नितेश मिश्रा

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