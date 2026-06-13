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Bokaro Football: फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होते ही फुटबॉल प्रेमियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है. इस वर्ल्ड कप के आयोजन ने फुटबॉल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसका असर झारखंड के बोकारो में भी देखने को मिल रहा है. सेल के ट्रेनिंग हॉस्टल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों का कहना है कि अगर सरकार फुटबॉल के खेल को प्रोत्साहित करें, तो झारखंड के खिलाड़ियों में इतना टैलेंट है कि यहां के खिलाड़ी भी वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी निभा सकता है.
भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान अजय सिंह ने कहा कि आज हमारे यहां फुटबॉल का खुमार है और फीफा वॉर्ड कप के चलते खिलाड़ियों में गजब का उत्साह है. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने और खेल का मैदान सही नहीं होने के बाद भी खिलाड़ी अपना हुनर मैदान में खूब दिखा रहा है और पसीना बहा रहा है. खिड़डियों के लिए खेलने उत्साह भी बना हुआ है पर देश का वर्ल्ड कप में नहीं पहुंच पाना इस बात को लेकर काफी दुख भी है. लेकिन आनेवाले समय में भारत भी वर्ल्ड कॉप में भागीदारी हो ऐसी कामना कर रहे है.
उन्होंने कहा कि मेक्सिको सिटी के स्टेडियम से शुरू होने वाले फुटबॉल के महाकुंभ में 40 से अधिक देशों के खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा है, जिससे फुटबॉल प्रेमी के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है. खासकर झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में फुटबॉल के वर्ल्ड कप की चर्चा सुनाई देती है. बोकारो के ही रहने वाले अजय सिंह ने भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट का कप्तानी संभाल चुके हैं आज भी कई फुटबॉल प्रेमी खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण दे रहे हैं.
एक्स मिलिट्री मैन सह फुटबॉल खिलाड़ी राम बहादुर गुरु ने कहा कि हमारे झारखंड में खासकर आदिवासी बच्चों में फुटबॉल के प्रति काफी लगाव और प्रतिभा है. सरकार अगर इनपर ध्यान देगी, तो निश्चित रूप से हमारे झारखंड से भी विश्व स्तरीय खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे.
वहीं, ग्रामीण क्षेत्र से बोकारो प्रैक्टिस के लिए राजीव हंसदा और सुशील सोरेन ने बताया कि 3 से 4 वर्षों से हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर से प्रेक्टिस करने यहां बोकारो आते हैं. यहां भी उच्च स्तर का फुटबॉल ग्राउंड नहीं है. यहीं पर लोग क्रिकेट खेलते हैं उसके बाद हम लोगों को समय मिलता है, तो हम लोग फुटबॉल का प्रेक्टिस करते हैं.
बोकारो के सुदूर वर्ती ग्रामीण क्षेत्र नावाडीह के पिपराडीह, जुड़ामना, नारायणपुर. गोमिया के सीधावाड़ा, जमुनिया तेनुघाट, लालपनिया और महुआ डांस समेत ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है, जहां फुटबॉल को काफी पसंद किया जाता है. मगर, सुविधाओं के अभाव में फुटबॉल सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित होता जा रहा है.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा