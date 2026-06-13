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बोकारो में दिखा FIFA World Cup का जबरदस्त क्रेज, खिलाड़ी बोले- 'मौका मिले तो हम भी खेलें वर्ल्ड कप'

FIFA World Cup: भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान अजय सिंह ने कहा कि आज हमारे यहां फुटबॉल का खुमार है और फीफा वॉर्ड कप के चलते खिलाड़ियों में गजब का उत्साह है. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने और खेल का मैदान सही नहीं होने के बाद भी खिलाड़ी अपना हुनर मैदान में खूब दिखा रहा है और पसीना बहा रहा है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 13, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:46 PM IST
बोकारो में दिखा FIFA World Cup का जबरदस्त क्रेज, खिलाड़ी बोले- 'मौका मिले तो हम भी खेलें वर्ल्ड कप'
Image Credit: बोकारो में दिखा FIFA World Cup का जबरदस्त क्रेज

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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