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IPL 2026 में गदर काटने वाले वैभव सूर्यवंशी अब झारखंड स्वास्थ्य विभाग के बनेंगे ब्रांड एंबेसडर

Jharkhand Health Department Brand Ambassador: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एंबेसडर बनाने का ऐलान किया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 30, 2026, 10:52 AM IST

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वैभव सूर्यवंशी (फाइल फोटो)
वैभव सूर्यवंशी (फाइल फोटो)

Vaibhav Suryavanshi News: आईपीएल 2026 (IPL 2026) में अपने बल्ले से तहलका मचाने वाले बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को अब झारखंड सरकार सम्मानित करने जा रही है. उन्हें झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एंबेसडर भी बनाया जाएगा. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसकी घोषणा की है. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वैभव, भले ही तुम्हारी टीम मैच हार गई हो, लेकिन तुम करोड़ों भारतीयों का दिल जीत चुके हो. मैं स्वयं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूं, लेकिन इतनी कम उम्र में बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज़ों का जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता से सामना करते हुए लगातार धुनाई करना, यह असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है. 

मंत्री ने आगे कहा कि वैभव तुमने केवल अपना नाम ही नहीं, बल्कि अपने माता-पिता, बिहार और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है. इसके लिए तुम्हें दिल से बधाई देता हूं. जल्द ही मैं तुम्हें झारखंड में सम्मानित करूंगा. मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मात्र 15 वर्ष की आयु में वैभव सूर्यवंशी ने जिस साहस, आत्मविश्वास और प्रतिभा का परिचय दिया है, वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहा है. वैभव केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि युवा ऊर्जा, मेहनत, अनुशासन और संघर्ष की जीवंत मिसाल हैं. उनकी विस्फोटक बल्लेबाज़ी ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है और करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा और सकारात्मक सोच ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से काफी प्रभावित किया है. स्वास्थ्य विभाग उनके साथ मिलकर युवाओं के बीच स्वास्थ्य, फिटनेस, अनुशासन और सकारात्मक जीवनशैली का संदेश पहुंचाने का कार्य करेगा. उन्होंने विश्वास जताया कि वैभव आने वाले समय में भारत का नाम विश्व क्रिकेट में नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और देश को उन पर लंबे समय तक गर्व रहेगा.

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रिपोर्ट- विकास चौधरी

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