/बोकारो में दरवाजा खोलते ही अंधाधुंध फायरिंग, माता-पिता की मौके पर मौत, बेटा हास्पिटल में भर्ती

राज्य चुनें
बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर अपराधियों ने तीन लोगों को गोली मारी, जिसमें पति और पत्नी की मौत घटनास्थल पर हो गई; जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है. यह घटना बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के डीवीसी पश्चिमपल्ली आवासीय कॉलोनी में क्वार्टर नंबर HM-14 में हुई है, जहां अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी है.
पूरी घटना बताते चलें कि बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र स्थित डीवीसी पश्चिमपल्ली आवासीय कॉलोनी में 17 सितंबर, 2026 गुरुवार की रात घर में घुसकर हुई गोलीबारी की घटना से सनसनी फैल गई. अपराधियों ने घर का दरवाजा खटखटाया, जहां 65 वर्षीय नरेश सिन्हा ने जब घर का दरवाजा खोला तो अपराधियों ने उनको और उनकी पत्नी को गोली मार दी. वहीं, बेटा जब गोली की आवाज सुनकर आया तो उसे भी अपराधियों ने गोली मार दी. इस घटना में पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई. उनका पुत्र रोहित सिन्हा भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया.
घायल रोहित को चंद्रपुरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही चंद्रपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
फिलहाल, गोलीकांड के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस अपराधियों की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है. एक ही परिवार के दो लोगों की मौत और एक सदस्य के गंभीर रूप से घायल होने की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. अपराधी गोली मारने के बाद आराम से फरार हो गए.
पुलिस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है और आगे की कार्रवाई के बाद ही वारदात से जुड़े कारणों और अपराधियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने की बात कह रही है. मौके पर तीन थानों की पुलिस पहुंच गई है और इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा