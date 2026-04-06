Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3167928
Zee Bihar JharkhandJharkhand

सारंडा IED ब्लास्ट में घायल कोबरा जवान को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची, बना ग्रीन कॉरिडोर

Chaibasa News: सारंडा क्षेत्र में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है. बालिबा गांव के समीप चडरा डेरा जंगल में सोमवार सुबह एक आईईडी (IED) ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में आने से कोबरा 205 बटालियन का एक जवान घायल हो गया है.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:11 PM IST

Trending Photos

सारंडा में IED ब्लास्ट में कोबरा जवान घायल
सारंडा में IED ब्लास्ट में कोबरा जवान घायल

Saranda IED Blast: चाईबासा के सारंडा में हुए आईईडी विस्फोट (IED Blast) में कोबरा जवान अनुज कुमार घायल हो गए हैं. घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है. रांची एयरपोर्ट से मेन रोड स्थित राज हॉस्पिटल तक की दूरी को कम से कम समय में तय करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के अस्पताल पहुंच सकी. बता दें कि झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में यह हादसा हुआ. 

जानकारी के अनुसार, कोबरा बटालियन के जवान जंगल में नियमित सर्च ऑपरेशन पर निकले थे. इसी दौरान नक्सलियों की तरफ से बिछाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से जवान अनुज कुमार घायल हो गए. घायल जवान को तुरंत मौके पर प्राथमिक इलाज दिया गया. अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करने या उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा भेजा.

धमाके के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है. पूरे चडरा डेरा जंगल की घेराबंदी कर दी गई है. साथ ही बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है. सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि यह विस्फोटक पुराना था या इसे हाल ही में नक्सलियों के बेसरा दस्ता की तरफ से प्लांट किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: कामरान जलीली

यह भी पढ़ें: मोतिहारी का 'जिहादी मदरसा' सील! पुलिस छापेमारी में मिला था अवैध हथियारों का जखीरा

TAGS

CRPFCoBRA JawanSaranda IED BlastChaibasa news