सारंडा IED ब्लास्ट में घायल कोबरा जवान को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची, बना ग्रीन कॉरिडोर

Saranda IED Blast: चाईबासा के सारंडा में हुए आईईडी विस्फोट (IED Blast) में कोबरा जवान अनुज कुमार घायल हो गए हैं. घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है. रांची एयरपोर्ट से मेन रोड स्थित राज हॉस्पिटल तक की दूरी को कम से कम समय में तय करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे एम्बुलेंस बिना किसी बाधा के अस्पताल पहुंच सकी. बता दें कि झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में यह हादसा हुआ.

जानकारी के अनुसार, कोबरा बटालियन के जवान जंगल में नियमित सर्च ऑपरेशन पर निकले थे. इसी दौरान नक्सलियों की तरफ से बिछाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से जवान अनुज कुमार घायल हो गए. घायल जवान को तुरंत मौके पर प्राथमिक इलाज दिया गया. अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करने या उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा भेजा.

धमाके के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है. पूरे चडरा डेरा जंगल की घेराबंदी कर दी गई है. साथ ही बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है. सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि यह विस्फोटक पुराना था या इसे हाल ही में नक्सलियों के बेसरा दस्ता की तरफ से प्लांट किया गया था.

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रिपोर्ट: कामरान जलीली

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