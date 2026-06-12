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शौर्य चक्र से सम्मानित CRPF जवान सद्दाम हुसैन, 25 मीटर की दूरी से आतंकवादी से लिया था लोहा

Shaurya Chakra: सीआरपीएफ के जवान सिपाही/जीडी सद्दाम हुसैन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिष्ठित शौर्य चक्र से सम्मानित किया है. पुरस्कार मिलने के बाद मोहल्ले वासियों ने सद्दाम हुसैन का गर्म जोशी से स्वागत किया.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 12, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:53 PM IST
शौर्य चक्र से सम्मानित CRPF जवान सद्दाम हुसैन, 25 मीटर की दूरी से आतंकवादी से लिया था लोहा
Image Credit: शौर्य चक्र से सम्मानित CRPF जवान सद्दाम हुसैन

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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