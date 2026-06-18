/साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए लातेहार में पुलिस को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग, 3 दिवसीय ड्यूटी मीट शुरू

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Latehar News: झारखंड पुलिस को आधुनिक तकनीक से मजबूत बनाने और अनुसंधान कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लातेहार टाउन हॉल में तीन दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पलामू क्षेत्र के DIG कौशल किशोर और लातेहार SP कुमार गौरव ने संयुक्त रूप से किया. इस क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट में लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले के पुलिस पदाधिकारी एवं जवान बड़ी संख्या में शामिल हुए. कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस बल को आधुनिक अनुसंधान तकनीकों और नई पुलिसिंग प्रणाली से परिचित कराना है, ताकि अपराधों की जांच और मामलों के निष्पादन में तेजी लाई जा सके.
कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध जांच, फॉरेंसिक विज्ञान, डिजिटल साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया तथा आधुनिक अपराध अनुसंधान की तकनीकों की जानकारी दी जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान समय में अपराधी भी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए पुलिस बल का तकनीकी रूप से सक्षम होना आवश्यक है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है. पहले जहां पारंपरिक तरीकों से अपराध की जांच होती थी, वहीं अब डिजिटल साक्ष्य और वैज्ञानिक जांच की भूमिका काफी बढ़ गई है.
अधिकारियों ने कहा कि ऐसे में पुलिस जवानों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण देना समय की जरूरत है. तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी सत्र, प्रतियोगिताएं और अनुभव साझा करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसमें पुलिसकर्मी अपने अनुसंधान संबंधी अनुभवों को साझा करेंगे और बेहतर जांच प्रक्रिया को लेकर चर्चा करेंगे. साथ ही आधुनिक पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा.
आज अपराध केवल हथियार या पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रह गया है. साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल पहचान की चोरी और तकनीकी माध्यमों से किए जाने वाले अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में पुलिस की जांच क्षमता को आधुनिक तकनीक से जोड़ना जरूरी हो गया है. क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम छोटे जिलों की पुलिस को भी बड़े अपराधों की जांच में सक्षम बना सकते हैं. इससे स्थानीय स्तर पर अपराध नियंत्रण के साथ-साथ न्याय प्रक्रिया को भी मजबूती मिलेगी.
रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी