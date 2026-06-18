/साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए लातेहार में पुलिस को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग, 3 दिवसीय ड्यूटी मीट शुरू

Latehar News: झारखंड पुलिस को आधुनिक तकनीक से मजबूत बनाने और अनुसंधान कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लातेहार टाउन हॉल में तीन दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पलामू क्षेत्र के DIG कौशल किशोर और लातेहार SP कुमार गौरव ने संयुक्त रूप से किया. इस क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट में लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले के पुलिस पदाधिकारी एवं जवान बड़ी संख्या में शामिल हुए. कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस बल को आधुनिक अनुसंधान तकनीकों और नई पुलिसिंग प्रणाली से परिचित कराना है, ताकि अपराधों की जांच और मामलों के निष्पादन में तेजी लाई जा सके.