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साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए लातेहार में पुलिस को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग, 3 दिवसीय ड्यूटी मीट शुरू

Latehar News: लातेहार टाउन हॉल में तीन दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ हुआ।. कार्यक्रम में लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले के पुलिस पदाधिकारी व जवान शामिल हुए. इस कार्यक्रम का उद्घाटन पलामू क्षेत्र के DIG कौशल किशोर और लातेहार SP कुमार गौरव ने संयुक्त रूप से किया.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 18, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:01 AM IST
साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए लातेहार में पुलिस को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग, 3 दिवसीय ड्यूटी मीट शुरू
Image Credit: साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए लातेहार में पुलिस को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग, 3 दिवसीय ड्यूटी मीट शुरू

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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