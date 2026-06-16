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'हमारे लिए वो मर गई...', शादी से 8 दिन पहले प्रेमी संग फरार हुई बेटी, पिता ने किया जीते जी पिंडदान

Giridih Latest News: पिता ने बेटी की शादी 20 जून, 2026 को तय कर रखी थी और तिलक समारोह समेत विवाह की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी. इसी बीच 12 जून की रात युवती अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई. कुछ दिनों बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर विवाह का वीडियो शेयर किया.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 16, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:40 PM IST
'हमारे लिए वो मर गई...', शादी से 8 दिन पहले प्रेमी संग फरार हुई बेटी, पिता ने किया जीते जी पिंडदान
Image Credit: शादी से 8 दिन पहले प्रेमी संग फरार हुई बेटी, पिता ने किया जीते जी पिंडदान

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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