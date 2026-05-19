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Jamtara News: थाईलैंड में जामताड़ा की बेटी ने गाड़ा झंडा, एयर गन शूटिंग में जीता गोल्ड मेडल

Jamtara News: जामतारा की बेटी देवासी हेम्ब्रम ने थाईलैंड में आयोजित एयर गन शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है. इससे पहले, उन्होंने गोवा में आयोजित राष्ट्रीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी काबिलियत साबित कर दी थी.

Written By  KUMAR CHANDAN|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 19, 2026, 01:05 PM IST

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थाईलैंड में जामताड़ा की बेटी ने गाड़ा झंडा
थाईलैंड में जामताड़ा की बेटी ने गाड़ा झंडा

Jamtara News: झारखंड के जामताड़ा की बेटी देवासी हेंब्रम ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का मान बढ़ाया है. हाल ही में 4 से 7 मई तक थाईलैंड में आयोजित एयर गन शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए देवासी ने गोल्ड मेडल (स्वर्ण पदक) अपने नाम किया है. एक साधारण परिवार से आने वाली देवासी के पिता खेती-मजदूरी कर घर चलाते हैं. 

आर्थिक तंगहाली के बावजूद, जामताड़ा में रहकर पढ़ाई करने वाली देवासी ने अपनी कड़ी मेहनत और अटूट हौसले से इस मुकाम को हासिल किया है. इससे पहले भी इसी साल गोवा में आयोजित राष्ट्रीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था. जीत की खुशी के बीच देवासी ने अपनी व्यावहारिक चुनौतियों को भी सामने रखा है. उन्होंने बताया कि एयर गन शूटिंग जैसे महंगे खेल के लिए उनके पास पर्याप्त और आधुनिक साधन-संसाधन उपलब्ध नहीं हैं. अगर मुझे बेहतर संसाधन और आधुनिक ट्रेनिंग मिले, तो मैं आने वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए और भी पदक जीत सकती हूं. 

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देवासी हेंब्रम बताती हैं कि एयर गण शूटिंग के जितने साधन संसाधन होने चाहिए, वो उनके पास उपलब्ध नहीं है. आगे शूटिंग के लिए बेहतर संसाधन चाहती है, ताकि आने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगी में देश और राज्य का नाम रौशन कर सके. फिलहाल राज्य सरकार से सहायता की उम्मीद है.

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