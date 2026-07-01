झारखंड में भी उठी UCC की मांग: बीजेपी ने बताया देश की जरूरत, JMM-कांग्रेस ने घेरा, कहा- 'धार्मिक उन्माद नहीं चलेगा'

झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा होता, किसको समझा रहे हैं वो लोग केंद्र में उनकी सरकार है, 12 साल में घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं, जो करना है करिये, किसने रोका है उसके गुण दोष के आधार पर पार्टी निर्णय लेगी. यूसीसी करेंगे, कभी कहते हैं एनआरसी करेंगे, निकाल देंगे, भगा देंगे, तो आप एक योजना लेकर आइए. आप बताइए क्या और कैसे करना चाहते हैं. समुचित जान पड़ेगा तो हमारी पार्टी भी निर्णय लेगी पर अगर आप सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जुमलेबाजी करियेगा वो नहीं चलेगा.