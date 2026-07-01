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झारखंड में भी उठी UCC की मांग: बीजेपी ने बताया देश की जरूरत, JMM-कांग्रेस ने घेरा, कहा- 'धार्मिक उन्माद नहीं चलेगा'

Jharkhand News: बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यूसीसी पूरे भारत में होना चाहिए, भारत के अंदर एक कानून होना चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए. जब देश आजाद हुआ तब तुष्टिकरण के कारण समुदाय विशेष के लिए अलग कानून बना. झारखंड समेत पूरे भारत में यूसीसी हो.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:Shailendra
Published: Jul 01, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:09 PM IST
झारखंड में भी उठी UCC की मांग: बीजेपी ने बताया देश की जरूरत, JMM-कांग्रेस ने घेरा, कहा- 'धार्मिक उन्माद नहीं चलेगा'
Image Credit: (File Photo) झारखंड बीजेपी नेताओं ने झारखंड में UCC की मांग उठाई Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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