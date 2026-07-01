झारखंड में भी उठी UCC की मांग: बीजेपी ने बताया देश की जरूरत, JMM-कांग्रेस ने घेरा, कहा- 'धार्मिक उन्माद नहीं चलेगा'

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असम, पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड के भी यूसीसी की मांग उठने लगी है. झारखंड बीजेपी के नेता झारखंड में भी यूसीसी लागू करने की मांग करने लगे हैं. वहीं, इस पर बयानबाजी भी होने लगी है. विरोधियों ने कहा कि धार्मिक उन्माद के लिए बयानबाजी करेंगे, तो नहीं चलेगा.
यूसीसी को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि यूसीसी देश की आवश्यकता है, समर्थ भारत बनाने के लिए यूसीसी का होना बहुत जरुरी है. एक देश में एक कानून, सबके लिए एक बराबर कानून, सर्व समाज के लिए एक कानून हो. झारखंड में जितना जल्दी यूसीसी आए उतना बेहतर है. देश बनाने के लिए झारखंड भी अपना योगदान दे. सुरक्षित भारत, मजबूत भारत के लिए झारखंड का भी योगदान होना चाहिए और इसलिए यहां भी यूसीसी हो, अगर नहीं हुआ, तो बीजेपी जब सत्ता में आएगी, तो झारखंड में UCC लाएगी.
बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यूसीसी पूरे भारत में होना चाहिए, भारत के अंदर एक कानून होना चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए. जब देश आजाद हुआ तब तुष्टिकरण के कारण समुदाय विशेष के लिए अलग कानून बना. झारखंड समेत पूरे भारत में यूसीसी हो.
झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा होता, किसको समझा रहे हैं वो लोग केंद्र में उनकी सरकार है, 12 साल में घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं, जो करना है करिये, किसने रोका है उसके गुण दोष के आधार पर पार्टी निर्णय लेगी. यूसीसी करेंगे, कभी कहते हैं एनआरसी करेंगे, निकाल देंगे, भगा देंगे, तो आप एक योजना लेकर आइए. आप बताइए क्या और कैसे करना चाहते हैं. समुचित जान पड़ेगा तो हमारी पार्टी भी निर्णय लेगी पर अगर आप सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जुमलेबाजी करियेगा वो नहीं चलेगा.
कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि बीजेपी की वो हर नीतियां और निर्णय संदेह के घेरे में आती है. आप किसान के लिए कानून लाते हैं, तो संदेह के घेरे में होते हैं. आप एसआईआर को प्रक्रिया लाते हैं, तो संदेह के घेरे में होते हैं. जो बंगाल में हुआ, झारखंड उससे अलग है. किसी के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए. किसी समुदाय, धर्म और जाति विशेष को टारगेट करके नहीं होना चाहिए.