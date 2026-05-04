Census 2027: जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग, सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी

Jharkhand Politics: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी जनगणना 2027 को लेकर एक बड़ी मांग की है. सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर आदिवासियों की अलग पहचान के लिए 'सरना धर्म कोड' को जनगणना में शामिल करने की मांग की है. चिट्ठी में सीएम ने लिखा कि कि ये अनुरोध झारखंड की जनता विषेशकर देश के करोडों आदिवासियों की ओर से किया जा रहा है. पत्र में मुख्यमंत्री ने जनगणना को राष्ट्रपति के कुशल पर्यवेक्षण में शुरु किए जाने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने उल्लेख किया कि प्रथम चरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी और दूसरे चरण में व्यक्तिगत आंकड़ों का संकलन किया जाएगा.

हेमंत सोरेन ने चिट्ठी में लिखा कि सरना धर्म पृष्ठभूमि और आदिवासी समुदाय के भावात्मतक जुड़ाव को देखते हुए मैंने पहले प्रधानमंत्री से भी अलग सरना कोड प्रावधान करने का अनरोध किया गया था. ऐसे में उम्मीद है कि कि जनगणना के दूसरे चरण में धर्म संबंधी जानकारी से जुड़े कॉलम में राज्य की आकांक्षा, विधानसभा का संकल्प, आदिवासी समाज की भावना को देखते हुए विचार किया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे लिखा कि किसी समाज की पहचान सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषता से होती है. आजादी से पूर्व जनगणना प्रक्रिया में विभिन्न समाज द्वारा अपनाए जा रहे धार्मिक विशिष्टताओं, उनके रीति रिवाज और पहचान को अंकित किया जाता रहा है, लेकिन स्वतंत्र भारत में आदिवासी समाज के धर्म को अंकित करने की परंपरा नहीं रखी गई.

सरना धर्म के विभिन्न विशिष्टताओं, अलग-अलग पूजा स्थल, कुल देवता, प्रकृति देवता और ग्राम देवता का प्रचलन, परंपरा और त्योहार इसे एक विशिष्ट धर्म के रूप में अलग पहचान देते हैं. पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा कि जनगणना 2027 की संपूर्ण प्रक्रिया में राज्य सरकार हर प्रकार का सहयोग कर रही है. उन्होंने स्वयं सेल्फ इन्यूमरेशन करके अभियान में छोटी भूमिका निभाई है. यह भी विचारणीय है कि किसी समाज से जुड़े आयामों व संबंधित आंकड़ों का समुचित संकलन नहीं होने पर उसका नीति निर्धारण पर दुरगामी कुप्रभाव पड़ सकता है.

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2011 की जनगणना में अलग कोड उपलब्ध नहीं होने के बावजूद देश के 21 राज्यों के करीब 50 लाख लोगों ने धर्म के कॉलम में स्वयं से सरना कोड दर्ज कराया है. मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि झारखंड का गठन ही उसकी आदिवासी पहचान के आधार पर हुआ है, राज्य की नीतियां, योजनाएं औऱ निर्णय स्थानीय लोगों की भावना पर आधारित है. जिसके केन्द्र में विभिन्न समुदाय खासकर आदिवासी समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशिष्टता है. ऐसी स्थिति में और इन सभी आयामों को जनगणना की प्रक्रिया में सम्मलित किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है. उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली के विस्तार के वर्तमाण दौर में धर्म के कॉलम में सरना धर्म को अलग कोड दिेए जाने से आंकड़ों का संकलन बेहतर तरीके से किया जाना सुनिश्चित हो सकेगा.

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को पत्र में लिखा है कि आप जनगणना कराने के पृष्ठभूमि से अवगत हैं. आपने सदैव देश के विकास में आंकड़ों और वैज्ञानिक तथ्यों पर विशेष बल दिया है . किसी भी राष्ट्र की जनता और क्षेत्र के विकास के लिए तथ्य आधारित नीति ही सर्वोतम मार्ग है अन्यथा देश में असंतुलित विकास की परिस्थिति बनने की संभावना बनी रहती है, मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि दूसरे चरण के जनगणना के लिए निर्धारित किेए जाने वाले प्रपत्र में सरना धर्म को अलग कोड देते हुए उसकी पहचान बरकरार रखने का निर्देश दिया जाए, यह राज्य औऱ संपूर्ण आदिवासी समाज आपकी इस पुनीत कार्य के लिए सदैव ऋणी रहेगा.

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राष्ट्रपति को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवैधानिक संदर्भों का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस विषय-वस्तु पर आपकी भूमिका संवैधानिक प्रावधानों की पृष्ठभूमि में और भी महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान की धारा 244, 338-A, 339 और 275 ने आपको आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक, और सांस्कृतिक विशिष्टता की सुरक्षा के लिए विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है. ऐसे में जहा एक ओर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन जनजातीय प्रतिनिधि होने के नाते आप इस समाज के अभिभावक हैं और ऐसे में संपूर्ण आदिवासी समाज आपके इस मामले में हस्तक्षेप की आंकाक्षा रखता है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरने ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्यपाल से भी झारखंडवासियों की ओर से अपने पूर्व आग्रह, झारखंड विधानसभा के संकल्प, आदिवासी समाज की भावना और झारखंड की आंकाक्षा को ध्यान में रख जनगणना के दूसरे चरण के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रपत्र में आदिवासी/सरना धर्म कोड को अलग देने का आग्रह किया है. आपको बता दें कि मुख्यंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के एकदिवसीय दौरे पर हैं और वह केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने की मांग कर सकते हैं.