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डेंगू से गढ़वा में पहली मौत, सदर अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार

Garhwa News: झारखंड के गढ़वा जिला में डेंगू ने दस्तक दी है. यहां पर एक व्यापारी की मौत हो गई. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 05, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 05:22 PM IST
डेंगू से गढ़वा में पहली मौत, सदर अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार
Image Credit: गढ़वा में बढ़ा डेंगू का खतरा: 1 की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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