/देवघर: प्रधान डाकघर के पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर

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देवघर प्रधान डाकघर स्थित पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रधान डाकघर और सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर आ गए. मामले की जानकारी पोस्टमास्टर रवि कुमार ने दी. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची से एक मेल प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया था कि राज्य के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में बम होने की धमकी दी गई है.
ग्राहकों को निकाला गया बाहर
इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय से देवघर प्रधान डाकघर को मेल पर दी गई, जिसकी तत्काल सूचना देवघर पुलिस और देवघर एसपी को दी गई. देवघर एसपी के माध्यम से नगर थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों की एक टीम पोस्ट ऑफिस पहुंची और पोस्ट ऑफिस में मौजूद कर्मियों समेत ग्राहकों को समझा-बुझाकर उन्हें बाहर निकाला गया, जिसके बाद झारखंड जगुआर की बम निरोधक टीम और डॉग टीम मौके पर पहुंची और सभी जगहों पर जांच की जा रही है.
पासपोर्ट कार्यालय को धमकी
इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों को बाहर भेज दिया गया और फिर जांच शुरू की गयी. बम निरोधक दस्ता और डॉग टीम द्वारा जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: विकाश राऊत, देवघर
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