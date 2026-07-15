/देवघर: प्रधान डाकघर के पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर

ग्राहकों को निकाला गया बाहर

इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय से देवघर प्रधान डाकघर को मेल पर दी गई, जिसकी तत्काल सूचना देवघर पुलिस और देवघर एसपी को दी गई. देवघर एसपी के माध्यम से नगर थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों की एक टीम पोस्ट ऑफिस पहुंची और पोस्ट ऑफिस में मौजूद कर्मियों समेत ग्राहकों को समझा-बुझाकर उन्हें बाहर निकाला गया, जिसके बाद झारखंड जगुआर की बम निरोधक टीम और डॉग टीम मौके पर पहुंची और सभी जगहों पर जांच की जा रही है.