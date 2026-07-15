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देवघर: प्रधान डाकघर के पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर

देवघर में प्रधान डाकघर के पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पूरे परिसर को खाली करा दिया गया. फिलहाल बम निरोधक दस्ता और डॉग टीम द्वारा जांच की जा रही है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 15, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:45 PM IST
देवघर: प्रधान डाकघर के पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर
Image Credit: देवघर: प्रधान डाकघर के पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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