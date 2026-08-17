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JPSC-JSSC वार्ता से पहले देवेंद्र नाथ महतो बोले: 'ऐसा रिफॉर्म हो कि आगे कभी न हो पेपर लीक'

JPSC छात्र आंदोलन: छात्रों की सरकार के साथ वार्ता से पहले देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए, रिफॉर्म किया जाए और सरकार इसकी गारंटी दे. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पेपर लीक में शामिल रहे, उसके लिए आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया जाए.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 17, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:13 PM IST
JPSC-JSSC वार्ता से पहले देवेंद्र नाथ महतो बोले: 'ऐसा रिफॉर्म हो कि आगे कभी न हो पेपर लीक'
Image Credit: देवेंद्र नाथ महतो (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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