JPSC-JSSC वार्ता से पहले देवेंद्र नाथ महतो बोले: 'ऐसा रिफॉर्म हो कि आगे कभी न हो पेपर लीक'

उन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए, रिफॉर्म किया जाए और सरकार इसकी गारंटी दे. पेपर लीक के खिलाफ सरकार कड़े कानून लेकर आए. मुझे उम्मीद है कि वार्ता में इन बातों पर सहमति बनेगी. महतो ने कहा कि मैंने जीवन में बहुत बार सीआईडी और सीबीआई जांच होते देखी हैं. ये जांच इस तरह होती है कि कुछ पल के लिए हमें लगता है कि हमें जीत मिली है, लेकिन वास्तव में छात्रों को न्याय नहीं मिल पाता है. उन्होंने कहा कि हम सीजीएल की बात करते हैं. 29 जनवरी 2024 को अपने नेतृत्व में आंदोल करके रद्द कराया था. दोबारा परीक्षा होने पर भी पेपर लीक और धांधली हुई. जब गड़बड़ी हुई है तो पेपर रद्द होना ही है. सवाल यह है कि इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार सीजीएल परीक्षा में धांधली नहीं होगी.