/धनबाद में 35 जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, दर्जनभर घर ध्वस्त, बुजुर्ग का भी तोड़ा पैर

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Dhanbad News: झारखंड जिले के धनबाद के टुंडी में एक बार फिर जंगली हाथियों के झुंड ने आतंक मचा दिया है. हाथियों के गांव में घुसने से ग्रामीणों में डर का माहौल है. वहीं, वन विभाग को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है. टुंडी प्रखंड की जाताखुटी पंचायत अंतर्गत चरक ढोंगाबेड़ा गांव में करीब 35 जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर तांडव किया. हाथियों ने करीब एक दर्जन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया. इसके अलावा कई धान और मकई की फसलों को भी बर्बाद कर दिया.
हाथियों के हमले के दौरान 65 वर्षीय मोती मोहली के घर को भी हाथियों ने तोड़ दिया. इसके बाद हाथियों ने उन्हें घर से बाहर निकालकर करीब 200 मीटर दूर ले जाकर फेंक दिया. इस घटना में मोती मोहली का पैर टूट गया है. हाथियों के इस तांडव से गांव में दहशत का माहौल बन गया और ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हो गए.
ग्रामीण एवं स्थानीय निवासी भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री दिनेश सिंह और स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि शक्ति हेम्ब्रम ने बताया कि हाथियों के गांव में घुसने के बाद वन विभाग के अधिकारियों से रातभर संपर्क करने के प्रयास किया गया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया. वहीं, बीडीओ विशाल पांडेय ने फोन उठाया और प्रशासन की दो गाड़ियां घटनास्थल पर भेजीं. वन विभाग की ओर से समय पर मदद नहीं मिलने के बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पर ही विभाग के उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया.
ग्रामीण करीब छह घंटे तक धरने पर बैठे रहे. इसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आश्वासन दिया और तत्काल राहत उपलब्ध कराने की बात कही. इस सब के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त किया.