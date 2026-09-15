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धनबाद में 35 जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, दर्जनभर घर ध्वस्त, बुजुर्ग का भी तोड़ा पैर

Dhanbad News: झारखंड के धनबाद जिले के टुंडी में करीब 35 जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर तांडव मचाया. हाथियों ने करीब एक दर्जन घरों को क्षतिग्रस्त करने के साथ धान और मकई की फसलों को बर्बाद कर दिया.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 15, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:15 PM IST
धनबाद में 35 जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, दर्जनभर घर ध्वस्त, बुजुर्ग का भी तोड़ा पैर
Image Credit: धनबाद में 35 जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, दर्जनभर घर ध्वस्त

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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