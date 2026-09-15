/धनबाद में 35 जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, दर्जनभर घर ध्वस्त, बुजुर्ग का भी तोड़ा पैर

ग्रामीण एवं स्थानीय निवासी भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री दिनेश सिंह और स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि शक्ति हेम्ब्रम ने बताया कि हाथियों के गांव में घुसने के बाद वन विभाग के अधिकारियों से रातभर संपर्क करने के प्रयास किया गया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया. वहीं, बीडीओ विशाल पांडेय ने फोन उठाया और प्रशासन की दो गाड़ियां घटनास्थल पर भेजीं. वन विभाग की ओर से समय पर मदद नहीं मिलने के बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पर ही विभाग के उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया.