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Dhanbad News: पूर्वी टुंडी में तीन बच्चियों से हैवानियत की कोशिश, शोर मचाने पर जुटे ग्रामीण; आरोपी फरार

Dhanbad News: पूर्वी टुंडी में तीन बच्चियों से हैवानियत की कोशिश होने की खबर सामने आई है. इस दौरान बच्चियों ने शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए. ग्रामीणों ने आते ही आरोपी मौके से फरार हो गए.

Written By  Nitesh Kumar Mishra|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 04, 2026, 12:47 PM IST

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Dhanbad News: पूर्वी टुंडी में तीन बच्चियों से हैवानियत की कोशिश
Dhanbad News: पूर्वी टुंडी में तीन बच्चियों से हैवानियत की कोशिश

Dhanbad News: धनबाद के पूर्वी टुंडी में रविवार (3 मई) रात एक बड़ी वारदात होते-होते टल गई. यहां तीन दरिंदों ने तीन नाबालिग लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की. लड़कियों को जबरदस्ती एक निर्माणाधीन इमारत में ले जाया गया. हालांकि, उनकी बहादुरी और गांव वालों की एकजुटता ने अपराधियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया. तीनों मासूम लड़कियों की अस्मिता बच गई. फिलहाल, पूरे गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

छोटी बच्चियों की सुरक्षा को खुलेआम चुनौती
यह पूरी घटना पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र की है, जहां दिन-दहाड़े छोटी बच्चियों की सुरक्षा को खुलेआम चुनौती दी गई. विशेष समुदाय के तीन युवकों ने तीन नाबालिग बच्चियों को रोका और उन्हें पास ही बन रही एक इमारत में खींच ले गए. अंदर ले जाकर उन्होंने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की. लेकिन, जैसे ही बच्चियों ने शोर मचाया, पूरा गांव मौके पर उमड़ पड़ा. सैकड़ों ग्रामीणों को अपनी तरफ आते देख, तीनों आरोपी युवक घबरा गए और मौके से फरार हो गए. इस घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. हंगामे की सूचना मिलते ही, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज नीतीश कुमार अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे.

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पुलिस ने की तीनों आरोपियों की पहचान
उन्होंने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत किया और एक लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने अब आरोपियों की पहचान कर ली है. फिलहाल, पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण थोड़े शांत है, लेकिन ग्रामीण लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए. बेटियों ने जिस तरह शोर मचाकर अपनी जान बचाई, उसने एक बड़े हादसे को टाल दिया. थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों नामजद युवकों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं. सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.

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