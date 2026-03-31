धनबाद में सेना के रिटायर्ड हवलदार के घर भीषण डकैती, 23 लाख की संपत्ति ले उड़े नकाबपोश बदमाश

Dhanbad News: धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड आर्मी हवलदार के घर पर देर रात सनसनीखेज डकैती की घटना सामने आई है. नकाबपोश बदमाशों ने बच्चों को बंधक बनाकर करीब 23 लाख रुपये की नकदी और गहनों की लूट की, साथ ही CCTV तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं.
Trending Photos
Dhanbad News: धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र स्थित मिश्रीडीह मोड़ में बीती रात एक सनसनीखेज डकैती की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. अपराधियों ने बेहद सुनियोजित तरीके से आर्मी से रिटायर हवलदार कैलाश प्रसाद मिश्रा के घर को निशाना बनाया और लाखों रुपये की संपत्ति लूटकर फरार हो गए. घटना इतनी चौंकाने वाली है कि इससे न सिर्फ स्थानीय लोग दहशत में हैं, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं. जिस तरह से अपराधियों ने पूरे घर को अपने कब्जे में लेकर वारदात को अंजाम दिया, वह उनकी तैयारी और बेखौफ रवैये को साफ दर्शाता है.
कैसे दिया वारदात को अंजाम
जानकारी के अनुसार, करीब दस की संख्या में पहुंचे नकाबपोश बदमाश देर रात घर के पीछे से बांस की सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़े और घर के अंदर घुस गए. घर में प्रवेश करते ही उन्होंने हथियार के बल पर सबसे पहले बच्चों को बंधक बना लिया. बच्चों के डर जाने के कारण परिवार के अन्य सदस्य भी विरोध करने की स्थिति में नहीं रहे, जिसका फायदा उठाकर अपराधियों ने पूरी वारदात को आसानी से अंजाम दिया.
ये भी पढ़ें: मोतिहारी में माफिया बेखौफ! आपदा को अवसर में बदलकर बोतलों में बेच रहे अवैध पेट्रोल
लूटपाट और सबूत मिटाने की कोशिश
डकैतों ने एक-एक कमरे की तलाशी ली और पूरे घर को खंगाल डाला. इस दौरान करीब साढ़े तीन लाख रुपये नकद और लगभग बीस लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने लूट लिए गए. वारदात के बाद अपराधियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और डीवीआर भी अपने साथ ले गए, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है.
पुलिस कार्रवाई और लोगों में दहशत
गृहस्वामी कैलाश प्रसाद मिश्रा के अनुसार, वे रात में छत पर सो रहे थे और उन्हें शक है कि बदमाशों ने कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया था, जिससे उनकी नींद नहीं खुली. घटना की सूचना रात करीब 2 बजे पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस सुबह साढ़े चार बजे मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं.