धनबाद में सेना के रिटायर्ड हवलदार के घर भीषण डकैती, 23 लाख की संपत्ति ले उड़े नकाबपोश बदमाश

Dhanbad News: धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र स्थित मिश्रीडीह मोड़ में बीती रात एक सनसनीखेज डकैती की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. अपराधियों ने बेहद सुनियोजित तरीके से आर्मी से रिटायर हवलदार कैलाश प्रसाद मिश्रा के घर को निशाना बनाया और लाखों रुपये की संपत्ति लूटकर फरार हो गए. घटना इतनी चौंकाने वाली है कि इससे न सिर्फ स्थानीय लोग दहशत में हैं, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं. जिस तरह से अपराधियों ने पूरे घर को अपने कब्जे में लेकर वारदात को अंजाम दिया, वह उनकी तैयारी और बेखौफ रवैये को साफ दर्शाता है.

कैसे दिया वारदात को अंजाम

जानकारी के अनुसार, करीब दस की संख्या में पहुंचे नकाबपोश बदमाश देर रात घर के पीछे से बांस की सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़े और घर के अंदर घुस गए. घर में प्रवेश करते ही उन्होंने हथियार के बल पर सबसे पहले बच्चों को बंधक बना लिया. बच्चों के डर जाने के कारण परिवार के अन्य सदस्य भी विरोध करने की स्थिति में नहीं रहे, जिसका फायदा उठाकर अपराधियों ने पूरी वारदात को आसानी से अंजाम दिया.

ये भी पढ़ें: मोतिहारी में माफिया बेखौफ! आपदा को अवसर में बदलकर बोतलों में बेच रहे अवैध पेट्रोल

Add Zee News as a Preferred Source

लूटपाट और सबूत मिटाने की कोशिश

डकैतों ने एक-एक कमरे की तलाशी ली और पूरे घर को खंगाल डाला. इस दौरान करीब साढ़े तीन लाख रुपये नकद और लगभग बीस लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने लूट लिए गए. वारदात के बाद अपराधियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और डीवीआर भी अपने साथ ले गए, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है.

पुलिस कार्रवाई और लोगों में दहशत

गृहस्वामी कैलाश प्रसाद मिश्रा के अनुसार, वे रात में छत पर सो रहे थे और उन्हें शक है कि बदमाशों ने कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया था, जिससे उनकी नींद नहीं खुली. घटना की सूचना रात करीब 2 बजे पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस सुबह साढ़े चार बजे मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं.