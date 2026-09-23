/धनबाद: फिर खोली गई बेनिडीह फायरिंग मामले की फाइल, जांच के लिए पहुंची दिल्ली मानवाधिकार आयोग की टीम

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धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र के बेनीडीह रेल साइडिंग में साल 2022 में हुई फायरिंग का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है. जांच के सिलसिले में दिल्ली मानवाधिकार आयोग की टीम धनबाद पहुंची है. टीम के साथ दिल्ली मानवाधिकार आयोग के डीआईजी गौरव गर्ग भी मौजूद हैं. टीम BCCL एरिया वन के हरिणा गेस्ट हाउस में घटना से जुड़े अधिकारियों और मृतकों के परिजनों से पूछताछ कर रही है.
19 और 20 नवंबर 2022 की दरम्यानी रात बेनीडीह रेल साइडिंग में सीआईएसएफ और कथित ग्रामीण कोयला चोरों के बीच कथित मुठभेड़ के दौरान फायरिंग हुई थी. इस दौरान चार ग्रामीण- प्रीतम चौहान, शहजादा खान उर्फ जलाउद्दीन, अताउल्ला अंसारी और शमीम अंसारी की गोली लगने से मौत हो गई थी.
दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे
वहीं, बादल रवानी और रमेश रविदास के घायल होने की भी बात सामने आई थी. घटना के बाद फायरिंग की परिस्थितियों को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए थे. CISF की ओर से कहा गया था कि जवानों पर हमले की स्थिति में आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी. वहीं, मृतकों के परिजनों ने फायरिंग की परिस्थितियों और कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जांच की मांग
मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मामले की जांच का अनुरोध किया था. उनकी शिकायत में घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की गई थी. इसी मामले में अब दिल्ली मानवाधिकार आयोग की टीम धनबाद पहुंची है. टीम ने घटना से जुड़े तत्कालीन पुलिस अधिकारियों और मृतकों के परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया है.
धनबाद पहुंचे दिल्ली मानवाधिकार आयोग के डीआईजी गौरव गर्ग के नेतृत्व में टीम के साथ ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, बाघमारा एसडीपीओ अजित कुमार विमल और बाघमारा थाना प्रभारी अजित कुमार भी मौजूद रहे.
घटना से जुड़े तथ्यों को समझने की कोशिश जारी
टीम ने मामले के तत्कालीन केस आईओ और कतरास के तत्कालीन थाना प्रभारी रणधीर सिंह, बाघमारा के तत्कालीन थाना प्रभारी सूबेदार यादव, एसआई शरत कुमार समेत घटना से जुड़े अन्य लोगों और मृतकों के परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया है. बीसीसीएल एरिया वन के हरिणा गेस्ट हाउस में टीम सभी संबंधित लोगों से घटना की जानकारी ले रही है. पूछताछ के दौरान 2022 की फायरिंग की परिस्थितियों, पुलिस कार्रवाई और घटना से जुड़े तथ्यों को समझने का प्रयास किया जा रहा है.
सवाल अब भी जांच के दायरे में
बेनीडीह फायरिंग कांड को करीब चार साल बीत चुके हैं, लेकिन घटना को लेकर उठे सवाल अब भी जांच के दायरे में हैं. दिल्ली मानवाधिकार आयोग की टीम की पूछताछ से 2022 की उस रात हुई फायरिंग से जुड़े कई तथ्यों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.
रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा