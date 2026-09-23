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धनबाद: फिर खोली गई बेनिडीह फायरिंग मामले की फाइल, जांच के लिए पहुंची दिल्ली मानवाधिकार आयोग की टीम

बेनिडीह फायरिंग मामले की फाइल फिर से खोली गई है. दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम धनबाद पहुंची है. 2022 में CISF की फायरिंग में चार ग्रामीणों की मौत हो गई थी. यह टीम मृतकों के परिवारों के साथ-साथ उस समय इंचार्ज रहे पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 23, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:38 PM IST
धनबाद: फिर खोली गई बेनिडीह फायरिंग मामले की फाइल, जांच के लिए पहुंची दिल्ली मानवाधिकार आयोग की टीम
Image Credit: धनबाद: फिर खोली गई बेनिडीह फायरिंग मामले की फाइल (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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