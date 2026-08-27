/धनबाद में CISF अधिकारियों पर CBI का शिकंजा, 48,400 रुपये रिश्वत लेते दो गिरफ्तार

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CBI Raid Dhanbad: झारखंड के धनबाद में रिश्वतखोरी के मामले में CBI में बड़ी कार्रवाई करते हुए 48,400 रुपये रिश्वत लेते दो CISF अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के बाद CBI की पांच सदस्यीय टीम ने धनसार थाना क्षेत्र के गांधी नगर स्थित CISF अधिकारी सुमित सिंह के पुश्तैनी आवास पर तलाशी अभियान चलाया. बताया जा रहा है कि टीम दोपहर करीब दो बजे आवास पर पहुंची थी सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों को घर में प्रवेश करने के लिए करीब एक घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी.
तलाशी के दौरान CBI टीम ने घर से बड़ी मात्रा में नकदी और सोने के आभूषण बरामद किए. सूत्रों की मानें तो आवास से करीब 10 लाख रुपये नकद और लगभग 35 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण मिलने की बात सामने आ रही है. हलांकि, बरामद नकदी और आभूषणों की मात्रा तथा कीमत की आधिकारिक पुष्टि अभी सीबीआई की ओर से नहीं की गई है. सीबीआई की टीम बरामद सामान को अपने साथ ले गई है.
बताया जा रहा है कि 48,400 रुपये रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई ने दो CISF अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के बाद गिरफ्तार CISF अधिकारी सुमित सिंह को भी टीम अपने साथ ले गई. मामले में दोनों अधिकारियों की भूमिका को लेकर जांच की जा रही है. CBI की इस कार्रवाई के बाद CISF विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है.
फिलहाल सीबीआई टीम रिश्वतखोरी के मामले से जुड़े दस्तावेजों, लेनदेन और बरामद संपत्ति की जांच कर रही है. आवास से मिली कथित नकदी और सोने के आभूषणों का स्रोत क्या है, इसकी भी जांच की जा रही है. आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी. मामले में सीबीआई की कार्रवाई और जांच जारी है.