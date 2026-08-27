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धनबाद में CISF अधिकारियों पर CBI का शिकंजा, 48,400 रुपये रिश्वत लेते दो गिरफ्तार

CBI Raid Dhanbad: धनबाद में रिश्वतखोरी के मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 48,400 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में दो CISF अधिकारियों को गिरफ्तार किया. कार्रवाई के बाद धनसार के गांधी नगर स्थित CISF अधिकारी सुमित सिंह के पुश्तैनी आवास पर तलाशी ली गई.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 27, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:22 PM IST
धनबाद में CISF अधिकारियों पर CBI का शिकंजा, 48,400 रुपये रिश्वत लेते दो गिरफ्तार
Image Credit: धनबाद में CISF अधिकारियों पर CBI का शिकंजा, 48,400 रुपये रिश्वत लेते दो गिरफ्तार

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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