/धनबाद के छाताबाद भू-धसान पर मंत्री हफीजुल हसन का बड़ा ऐलान, प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा

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Dhanbad News: धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत छाताबाद में 6 अगस्त को हुई बड़ी भू-धसान की घटना में करीब 20 घर जमींदोज हो गए थे. इस हादसे के बाद कई परिवार बेघर हो गए हैं, जबकि इलाके में रहने वाले करीब 500 लोगों के बीच अब भी डर और दहशत का माहौल है. जिन लोगों के घर सुरक्षित बचे हैं, वे भी भू-धसान की आशंका के चलते खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं.
घटना से आक्रोशित प्रभावित लोगों का STG आउटसोर्सिंग माइंस बंदी और धरना छठे दिन भी जारी रहा. इसी धरने के समर्थन में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन धरनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान टुंडी विधायक मथुरा महतो समेत जेएमएम और कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे. मंच से मंत्री ने प्रभावित लोगों को उचित न्याय दिलाने का आश्वासन दिया.
मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि वह बीसीसीएल में सर्वेयर के रूप में काम कर चुके हैं, इसलिए उन्हें भू-धसान की वजह और इसके लिए जिम्मेदार कारणों की जानकारी है. उन्होंने कहा कि पिलर काटे जाने के कारण यह घटना हुई है. इस संबंध में उन्होंने धनबाद के डीसी से बात कर आवश्यक निर्देश दिए हैं. डीसी ने डीजीएमएस को पत्राचार करने की बात कही है. मंत्री ने कहा कि क्षेत्र को डेंजर जोन घोषित करने के साथ प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी. बीसीसीएल को अविलंब प्रभावितों को मुआवजा और समुचित पुनर्वास देना होगा.
हफीजुल हसन ने चेतावनी दी कि यदि प्रभावितों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो धरना और माइंस बंदी जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को कोयला भवन या सर्किट हाउस में बीसीसीएल और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या के समाधान पर चर्चा की जाएगी. मंत्री ने कहा कि छाताबाद में भू-धसान की जानकारी मिलने के बाद वे यहां पहुंचे हैं और घटनास्थल का भी जायजा लेंगे. अधिकारियों से बातचीत कर मुआवजा, पुनर्वास समेत सभी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कुछ प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद दी गई है और अन्य प्रभावित लोगों की भी हरसंभव सहायता की जाएगी.