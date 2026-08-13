/धनबाद के छाताबाद भू-धसान पर मंत्री हफीजुल हसन का बड़ा ऐलान, प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा

हफीजुल हसन ने चेतावनी दी कि यदि प्रभावितों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो धरना और माइंस बंदी जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को कोयला भवन या सर्किट हाउस में बीसीसीएल और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या के समाधान पर चर्चा की जाएगी. मंत्री ने कहा कि छाताबाद में भू-धसान की जानकारी मिलने के बाद वे यहां पहुंचे हैं और घटनास्थल का भी जायजा लेंगे. अधिकारियों से बातचीत कर मुआवजा, पुनर्वास समेत सभी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कुछ प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद दी गई है और अन्य प्रभावित लोगों की भी हरसंभव सहायता की जाएगी.