Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /धनबाद के छाताबाद भू-धसान पर मंत्री हफीजुल हसन का बड़ा ऐलान, प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा

धनबाद के छाताबाद भू-धसान पर मंत्री हफीजुल हसन का बड़ा ऐलान, प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा

Dhanbad News: धनबाद के छाताबाद में 6 अगस्त को हुए भीषण भू-धसान में करीब 20 घर जमींदोज होने के बाद प्रभावित परिवारों का धरना और STG आउटसोर्सिंग माइंस बंदी छठे दिन भी जारी रहा. धरने के समर्थन में पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने प्रभावितों की समस्याएं सुनीं और मुआवजा का भरोसा दिया.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 13, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:48 AM IST
धनबाद के छाताबाद भू-धसान पर मंत्री हफीजुल हसन का बड़ा ऐलान, प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा
Image Credit: छाताबाद भू-धसान पर मंत्री हफीजुल हसन का बड़ा ऐलान, प्रभावितों को मिलेगा मुआवजा

About the Author

Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CM सम्राट चौधरी ने देर रात BJP कोटे के मंत्रियों संग की बैठक, सियासी चर्चाएं तेज
2
3
4
5