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धनबाद में कोयला माफिया बेखौफ: BCCL कतरास के GM पर हमले की बड़ी साजिश, सूझबूझ से बची जान

Dhanbad News: धनबाद में BCCL कतरास क्षेत्र के जीएम विष्णुकांत झा पर हमले की साजिश का मामला सामने आया है. कोयला चोरी रोकने की कार्रवाई से नाराज तस्करों ने कथित तौर पर सरकारी वाहन को घेरकर PSO और चालक से मारपीट की. घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 19, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:01 PM IST
धनबाद में कोयला माफिया बेखौफ: BCCL कतरास के GM पर हमले की बड़ी साजिश, सूझबूझ से बची जान
Image Credit: धनबाद में कोयला माफिया बेखौफ: BCCL कतरास के GM पर हमले की बड़ी साजिश, सूझबूझ से बची जान

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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