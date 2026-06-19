/धनबाद में कोयला माफिया बेखौफ: BCCL कतरास के GM पर हमले की बड़ी साजिश, सूझबूझ से बची जान

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Dhanbad News: धनबाद में अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है. अवैध कारोबार करने वाले तस्कर किसी भी हद तक जाने लगे हैं. BCCL कतरास क्षेत्र के GM विष्णुकांत झा द्वारा कोयला चोरी रोकने को लेकर की जा रही कार्रवाई से नाराज तस्करों ने उन पर बड़े हमले की साजिश रची थी. हालांकि, हमले की साजिश की जानकारी पहले ही मिलने के कारण GM इस हमले से बच गए.
BCCL कतरास क्षेत्र के GM विष्णुकांत झा को असामाजिक तत्वों द्वारा हमला और मारपीट किए जाने की साजिश की सूचना मिली थी. इसके बाद उन्होंने सहायक कमांडेंट और कतरास क्षेत्र के CISF अधिकारियों को बुलाकर पूरी जानकारी दी. हमले से बचने के लिए GM सरकारी गाड़ी को छोड़ अन्य गाड़ी से CISF सुरक्षा के बीच कार्यालय से अपने आवास के लिए रवाना हो गए. वहीं, सरकारी वाहन में उनके PSO और अतिरिक्त CISF जवानों को बैठा दिया गया.
शक्ति चौक और भूली 8 लेन सड़क की ओर जाने के दौरान 4 से 5 काले रंग की बिना नंबर वाली स्कॉर्पियो में सवार असामाजिक तत्वों ने सरकारी वाहन को घेर लिया. वाहन में मौजूद ड्राइवर और PSO के साथ मारपीट की गई. असामाजिक तत्वों के साथ शामिल एक महिला सदस्य ने CISF जवान के साथ अश्लील हरकत की और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.
घटना को लेकर BCCL कतरास क्षेत्र के GM विष्णुकांत झा ने तेतुलमारी थाना में लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस घटना से BCCL अधिकारियों में डर और दहशत का माहौल है. अधिकारी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनमें आक्रोश भी है. वही बाघमारा SDPO अजित कुमार विमल ने कहा कि BCCL GM पर हमला की घटना संज्ञान में आया है. उनका कहना है कि BCCL GM की ओर से लिखित शिकायत दिया गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है.
रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा