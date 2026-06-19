/धनबाद में कोयला माफिया बेखौफ: BCCL कतरास के GM पर हमले की बड़ी साजिश, सूझबूझ से बची जान

घटना को लेकर BCCL कतरास क्षेत्र के GM विष्णुकांत झा ने तेतुलमारी थाना में लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस घटना से BCCL अधिकारियों में डर और दहशत का माहौल है. अधिकारी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनमें आक्रोश भी है. वही बाघमारा SDPO अजित कुमार विमल ने कहा कि BCCL GM पर हमला की घटना संज्ञान में आया है. उनका कहना है कि BCCL GM की ओर से लिखित शिकायत दिया गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है.