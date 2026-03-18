Advertisement
trendingNow13145126
Hindi NewsJharkhandDhanbad Crime: बरवाअड्डा में 80 फीट गहरी खदान में मिला अज्ञात शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका

Dhanbad Crime: बरवाअड्डा में 80 फीट गहरी खदान में मिला अज्ञात शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका

Dhanbad News: धनबाद जिले के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में 80 फीट गहरी खदान के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है. शव की पहचान नहीं हो सकी है और यह भी पता नहीं चल पाया है कि मृतक कहां का रहने वाला था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 11:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhanbad Crime: बरवाअड्डा में 80 फीट गहरी खदान में मिला अज्ञात शव
Dhanbad Crime: बरवाअड्डा में 80 फीट गहरी खदान में मिला अज्ञात शव

Dhanbad News: धनबाद जिले के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत कासियाटांड़ स्थित 8 लेन सड़क के पास उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक बंद पड़े पत्थर क्रेशर के समीप लगभग 80 फीट गहरी खदान के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ. शव मिलने की खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. घटना की सूचना पाकर बरवाअड्डा थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है.

सिर पर गहरे चोट के निशान
स्थानीय लोगों के अनुसार, शव से तेज दुर्गंध आ रही है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि घटना दो से तीन दिन पुरानी हो सकती है. मृतक की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है. उसके सिर पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. स्थानीय निवासी मनोहर महतो ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव को खदान में फेंका गया हो सकता है.

यह भी पढ़ें: रांची हत्याकांड खुलासा: प्रिंस खान के शूटरों ने सरेआम बरसाई थीं गोलियां, 4 गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच जारी
फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है और यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतक कहां का रहने वाला था. खदान की गहराई अधिक होने के कारण शव को बाहर निकालना चुनौती पूर्ण बना हुआ है. पुलिस की टीम शव को बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है. साथ ही, मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा, धनबाद

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

About the Author
author img
Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यू...और पढ़ें

TAGS

Dhanbad News

Trending news

ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
Dr Subhash Chandra
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
assam assembly elections
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
one nation one election
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
West Bengal Election 2026
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
Varun Gandhi news
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
West Bengal Election 2026
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
assam election 2026
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
kanshi ram ki kahani
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
India Myanmar News
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
Maharashtra Acid Attack
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना