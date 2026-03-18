Dhanbad Crime: बरवाअड्डा में 80 फीट गहरी खदान में मिला अज्ञात शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका

Dhanbad News: धनबाद जिले के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में 80 फीट गहरी खदान के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है. शव की पहचान नहीं हो सकी है और यह भी पता नहीं चल पाया है कि मृतक कहां का रहने वाला था.
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Dhanbad News: धनबाद जिले के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत कासियाटांड़ स्थित 8 लेन सड़क के पास उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक बंद पड़े पत्थर क्रेशर के समीप लगभग 80 फीट गहरी खदान के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ. शव मिलने की खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. घटना की सूचना पाकर बरवाअड्डा थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है.
सिर पर गहरे चोट के निशान
स्थानीय लोगों के अनुसार, शव से तेज दुर्गंध आ रही है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि घटना दो से तीन दिन पुरानी हो सकती है. मृतक की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है. उसके सिर पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है. स्थानीय निवासी मनोहर महतो ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव को खदान में फेंका गया हो सकता है.
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मामले की जांच जारी
फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है और यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतक कहां का रहने वाला था. खदान की गहराई अधिक होने के कारण शव को बाहर निकालना चुनौती पूर्ण बना हुआ है. पुलिस की टीम शव को बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है. साथ ही, मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा, धनबाद
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