धनबाद: गया पुल अंडरपास निर्माण में आई तेजी, जानें कब तक खत्म होगी जाम की समस्या?

Dhanbad News: धनबाद शहर में लगातार बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल के तहत गया लाइन के नीचे एक आधुनिक अंडरपास का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. यह परियोजना शहर के व्यस्त मार्गों पर लगने वाले जाम को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिससे लोगों को रोजाना होने वाली परेशानी से राहत मिल सके. अंडरपास के बन जाने के बाद न सिर्फ यातायात सुगम होगा, बल्कि शहर की समग्र ट्रैफिक व्यवस्था भी बेहतर होने की उम्मीद है.

निर्माण कार्य में तेजी

अंडरपास का निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं. धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन भी इस परियोजना पर विशेष नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए हैं कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गुणवत्ता के साथ समय पर निर्माण पूरा किया जाए.

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विभागों के बीच समन्वय

इस अंडरपास का निर्माण कई विभागों के समन्वय से किया जा रहा है. निर्माण स्थल के पास पेयजल और नगर निगम की पाइपलाइन गुजर रही है, वहीं एफसीआई गोदाम, पथ निर्माण विभाग और रेलवे से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है. इन सभी विभागों के बीच तालमेल बनाकर कार्य को सुचारु रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो.

लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद

स्थानीय लोगों ने इस परियोजना को लेकर संतोष व्यक्त किया है और उम्मीद जताई है कि अंडरपास के पूरा होने के बाद शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी. इससे न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि समय की भी बचत होगी और सड़क पर सफर अधिक सुरक्षित बन सकेगा.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा