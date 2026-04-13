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5 दिनों तक घर में सड़ता रहा युवती का शव, फिर भाई ने रजाई-तकिए से लगा दी आग; रोंगटे खड़े कर देगा मामला

Dhanbad News: धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. लिपिका कुमारी की मौत हो गई और शव पांच दिन तक पड़ा रहा, जिसके बाद उसके भाई ने बाथरूम में तकिए, कपड़े और रजाई की मदद से शव को आग लगा दी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 13, 2026, 01:55 PM IST

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5 दिनों तक घर में सड़ता रहा युवती का शव, फिर भाई ने रजाई-तकिए से लगा दी आग
5 दिनों तक घर में सड़ता रहा युवती का शव, फिर भाई ने रजाई-तकिए से लगा दी आग

Dhanbad News: धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती की मौत के बाद पांच दिनों तक उसका शव घर में ही पड़ा रहा और फिर उसके ही भाई ने बाथरूम में शव को जला दिया. यह पूरी घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था, बल्कि समाज में बढ़ती दूरियों और पड़ोसियों की संवेदनहीनता पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है. मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के वास्तु विहार स्थित एक आवासीय कॉलोनी का है. बताया जा रहा है कि यह मकान CIMFR (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च) के एक रिटायर्ड वैज्ञानिक संगीत कुमार का था, जिनकी वर्ष 2023 में मृत्यु हो चुकी है. 

8 तारीख को हुई थी युवती की मौत
उनकी तलाकशुदा बेटी लिपिका कुमारी जो लंबे समय से डिप्रेशन में थी, घर में अकेली रहती थी. धीरे-धीरे परिवार के अन्य सदस्य भी समाज से कटते चले गए और खुद को पूरी तरह अलग-थलग कर लिया. बताया जा रहा है कि 8 तारीख को युवती की मौत हो गई. घर में मौजूद उसके भाई प्रणव राजवर्धन ने इसकी जानकारी पड़ोसियों को दी, लेकिन पड़ोसियों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और कोई मदद के लिए आगे नहीं आया. आरोप है कि आपसी तालमेल की कमी और घबराहट के कारण बड़े भाई ने घर के बाथरूम में ही कपड़े, रजाई और तकिए के साथ शव को जला दिया.

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घटना का खुलासा बीते 12 अप्रैल को तब हुआ जब घर से अधजली लाश से तेज दुर्गंध और जलने की बदबू आने लगी. जिससे आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाथरूम से जले हुए अवशेष बरामद किए. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. यह घटना समाज में बढ़ती दूरी, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही और पड़ोसियों की उदासीनता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है.

रिपोर्ट: राजकुमार सिंह

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