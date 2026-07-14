/धनबाद: छापेमारी कर लौट रही हजारीबाग पुलिस की गाड़ी ट्रेलर में घुसी, एक जवान की मौत, 4 की हालत गंभीर

Dhanbad road accident: धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र स्थित जोड़ापीटल के पास नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में हजारीबाग पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत हो गई, वहीं दो कांस्टेबल और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज धनबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, हजारीबाग जिले के चलकुशा थाना में कार्यरत कांस्टेबल राम लखन यादव पुलिस टीम के साथ धनबाद के मैथन थाना क्षेत्र में छापेमारी के लिए आए थे. टीम छापेमारी कर वापस हजारीबाग लौट रही थी. इसी दौरान जोड़ापीटल के पास उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से पीछे से टकरा गई.