Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /धनबाद: छापेमारी कर लौट रही हजारीबाग पुलिस की गाड़ी ट्रेलर में घुसी, एक जवान की मौत, 4 की हालत गंभीर

धनबाद: छापेमारी कर लौट रही हजारीबाग पुलिस की गाड़ी ट्रेलर में घुसी, एक जवान की मौत, 4 की हालत गंभीर

Dhanbad road accident: धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से पुलिस वाहन टकरा गया. हादसे में हजारीबाग पुलिस के कांस्टेबल राम लखन यादव की मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 14, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:01 PM IST
धनबाद: छापेमारी कर लौट रही हजारीबाग पुलिस की गाड़ी ट्रेलर में घुसी, एक जवान की मौत, 4 की हालत गंभीर
Image Credit: धनबाद: छापेमारी कर लौट रही हजारीबाग पुलिस की गाड़ी ट्रेलर में घुसी, एक जवान की मौत, 4 की हालत गंभीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बंटी यादव हत्याकांड: पीड़ित परिवार से मिले रामकृपाल यादव, SSP से गिरफ्तारी की मांग
Bunty Yadav Murder Case1 hr ago
2
Samastipur News1 hr ago
3
Giridih Murder Case1 hr ago
4
Fodder Scam case2 hrs ago
5
Bankipur by-election2 hrs ago