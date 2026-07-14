/धनबाद: छापेमारी कर लौट रही हजारीबाग पुलिस की गाड़ी ट्रेलर में घुसी, एक जवान की मौत, 4 की हालत गंभीर

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Dhanbad road accident: धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र स्थित जोड़ापीटल के पास नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में हजारीबाग पुलिस के एक कांस्टेबल की मौत हो गई, वहीं दो कांस्टेबल और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज धनबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, हजारीबाग जिले के चलकुशा थाना में कार्यरत कांस्टेबल राम लखन यादव पुलिस टीम के साथ धनबाद के मैथन थाना क्षेत्र में छापेमारी के लिए आए थे. टीम छापेमारी कर वापस हजारीबाग लौट रही थी. इसी दौरान जोड़ापीटल के पास उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से पीछे से टकरा गई.
हादसा इतना भीषण था कि वाहन की आगे की सीट पर बैठे कांस्टेबल राम लखन यादव की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दुर्घटना में कांस्टेबल नरेश कुमार, कांस्टेबल ग्रीन पासवान, एक निजी चालक और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए.
सूचना मिलते ही बरवाअड्डा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए एक निजी अस्पताल भेजा. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
मृतक के परिजन कामेश्वर चौधरी ने बताया कि राम लखन यादव झारखंड पुलिस में कार्यरत थे और ड्यूटी पूरी कर लौटने के दौरान यह हादसा हुआ. उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल चारों लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. फिलहाल पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.