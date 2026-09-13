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धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा, सुरंग धंसने से 2 लोगों की मौत, कई के दबे होने की आशंका

Dhanbad News: धनबाद के कतरास रामकनाली ओपी क्षेत्र के केशलपुर कुमारपट्टी में अवैध कोयला खनन के दौरान सुरंग धंसने से दो लोगों की मौत की सूचना है. मलबे में कई अन्य लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है.

Written ByNitesh Kumar MishraEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 13, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 02:00 PM IST
धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा, सुरंग धंसने से 2 लोगों की मौत, कई के दबे होने की आशंका
Image Credit: धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा, सुरंग धंसने से 2 लोगों की मौत (ZEE MEDIA)

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Nitesh Kumar Mishra

Nitesh Kumar Mishra

सीनियर जर्नलिस्ट नितेश कुमार मिश्रा ने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. उनके पास पत्रकारिता क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है. वे निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की खबरों की सटीक रिपोर्टिंग करते हैं. कानून से जुड़ी जटिल और तकनीकी खबरों को आम दर्शकों के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग करती है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और चर्चित मामलों की रिपोर्टिंग की है, जिनमें संवैधानिक मुद्दे, जनहित याचिकाएं और बड़े कानूनी फैसले शामिल रहे हैं.

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