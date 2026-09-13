/धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा, सुरंग धंसने से 2 लोगों की मौत, कई के दबे होने की आशंका

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Dhanbad News: झारखंड के धनबाद जिले के कतरास रामकनाली ओपी क्षेत्र के अंतर्गत केशलपुर कुमारपट्टी में आज सुबह करीब 7 बजे एक बड़ा हादसा हो गया. यहां अवैध खनन के दौरान मिट्टी का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, जिसके चपेट में आने से दो लोगों की मौत की सूचना है. बताया जा रहा है कि कुछ महिला और पुरुष अवैध सुरंगों में घुसकर कोयला काटने का काम करते थे. इसके बाद बाइक सवारों के माध्यम से कोयले को बाहर ले जाकर बेचा जाता था. इसी दौरान सुरंग का एक हिस्सा अचानक धंस गया और दो लोग मलबे में दब गए.
इस हादसे में केवटकुली निवासी मुनिया देवी और बेलोंजाबाद निवासी धनंजय कुमार के मलबे में दबने की सूचना है. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान कुछ अन्य लोग भी सुरंग के अंदर मौजूद थे. इनमें से तीन लोगों के पहले ही बाहर निकाल लिया गया है, जबकि कई अन्य लोगों के भी अंदर दबे होने की आशंका जताई जा रही है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए.
स्थानीय लोगों ने कुदाल और गेंता की मदद से मलबा हटाने के काम शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को मलबे से बाहर निकाला गया. इसके बाद आनन-फानन में शवों को बाइक पर लादकर अस्पताल ले जाया गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, क्षेत्र में लंबे समय से अवैध तरीके से कोयला खनन किए जाने की बात सामने आती रही है.
फिलहाल हादसे की वजह अवैध खनन के ही माना जा रहा है, हालांकि घटना की पूरी तस्वीर प्रशासन और पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो सकेगी. हादसे के बाद अवैध खनन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं. पुलिस और प्रशासन की टीम घटनास्थल की स्थिति और हादसे के कारणों की जांच कर रही है.