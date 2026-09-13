/धनबाद में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा, सुरंग धंसने से 2 लोगों की मौत, कई के दबे होने की आशंका

Dhanbad News: झारखंड के धनबाद जिले के कतरास रामकनाली ओपी क्षेत्र के अंतर्गत केशलपुर कुमारपट्टी में आज सुबह करीब 7 बजे एक बड़ा हादसा हो गया. यहां अवैध खनन के दौरान मिट्टी का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, जिसके चपेट में आने से दो लोगों की मौत की सूचना है. बताया जा रहा है कि कुछ महिला और पुरुष अवैध सुरंगों में घुसकर कोयला काटने का काम करते थे. इसके बाद बाइक सवारों के माध्यम से कोयले को बाहर ले जाकर बेचा जाता था. इसी दौरान सुरंग का एक हिस्सा अचानक धंस गया और दो लोग मलबे में दब गए.